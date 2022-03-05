英超｜熱刺連續14季食白果　干地指失準成性難倒所有教練

又到干地發表「每周講話」時間。無非因為熱刺每周表現大上大落，干地對帥印若即若離，熱刺球迷掛心得來不易的好領隊會否離隊，非熱刺球迷則等待「食花生」。

足總盃被米杜士堡越級擊落，註定熱刺又經歷無冠球季。干地直言熱刺多年來都是浮浮沉沉，要求領隊上任後一時三刻便大幅進步，是天方夜譚。



以為打出士氣擊敗曼城，可以乘勢反彈，下仗立即打回原形，輸給般尼。熱刺在失望這方面，從不令人失望。把握列斯聯大無畏踢法的弱點，贏出漂亮一仗，周中足總盃第五圈作客英冠米杜士堡，再次回歸平淡，結果加時失守被淘汰。

干地重申早已明言熱刺失準成性，不可能一朝一夕改變。（Getty Images）

又再空手而回，熱刺自2008年奪得聯賽盃，連續第14季「食白果」。干地上任未夠半年，已夠體驗球隊的「海鮮波」特性。熱刺在英超下周二（8日）凌晨主場對愛華頓，干地在賽前記者會形容上上落落，就是熱刺多年來的寫照，就算不喜歡，也得接受。

米杜士堡加時淘汰熱刺，繼上一圈氣走曼聯後再做巨人殺手。（Getty Images）

「熱刺的故事就是起伏交替，想展現實力，贏取錦標，劍指重要賽事成為強隊」，干地說要改變積習，殊不容易，「這個球隊的故事，延續了廿年」。他坦言改變絕不簡單，沒可能短時間內完成，「不止是我，我認為任何領隊或教練，都無可能一刻就改變得到。」

給球迷希望，再令人失望，哈利卡尼（左）季末去向，在足總盃出局又添變數。（Getty Images）

回顧干地上次英超執教，在2016年夏天上任車路士主帥，首季奪得英超，次季亦奪足總盃，惟聯賽得第5，失去歐聯資格，結果完季被解僱。而熱刺在本季聯賽尚餘13仗，能否殺入前四，下季重返歐聯，不僅影響球隊前途，亦影響首席前鋒哈利卡尼會否願意續約。干地一直對來季避而不談，剛戰負米杜士堡後有記者問及來季計劃，他僅指言之尚早。連同早前言論，他一直未有承諾來季留隊。