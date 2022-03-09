利物浦主場金身被破照晉級　沙拿兩度中柱：或者下場入3球｜歐聯

利物浦在歐聯16強次回合，主場以0：1負於國際米蘭，但兩回合計仍以2：1晉級8強。今場利物浦有點欠運，3次中楣或中柱，其中穆罕默德沙拿就兩次中柱。儘管近一年主場不敗金身被破，但領隊高普也滿意結果，指球隊配得上晉級8強。



國際米蘭的拿達路馬天尼斯在61分鐘精彩遠射得手，令利物浦主場以0：1敗陣，今屆歐聯7連勝強勢告終。幸好，利物浦首回合作客贏了2：0，總比數仍可以2：1晉級歐聯8強。利物浦領隊高普賽後說：「我們配得上入8強。如果有種比賽我們有能力承受輸波的話，就會是今（周二）晚。我們的主要目標是晉級，只是感覺沒有非常高興。」

高普續表示：「我很滿意，我們晉級了，因為抽籤結果出爐後，我們就知很難踢。我們遇上一些麻煩，因為對方是一支有質素的球隊。當你在抽籤中抽中意大利的對手，你就會想『噢，這是困難的一關』。」在近5屆賽事，利物浦4次打入8強。

利物浦今場表現不差，佔63%控球，攻門12射2中，而國米則是6射3中。除了無法入球外，利物浦今場問題不大。利物浦今場有幾次黃金機會，祖爾麥迪比頭槌中楣，沙拿兩度中柱，後備的路爾斯戴亞斯的近門一射被維達爾用身體擋出。

沙拿在下半場兩度中柱。（美聯社）

兩度成為「柱男」的沙拿賽後說：「我中了兩次柱，可以吧，或者下次比賽我可以帽子戲法。我們雖然輸波，但給予我們更大推動力，這是一場我們可以從中學習的比賽。」

這是利物浦今季首次主場輸波，也是近一年首場主場敗仗。上次利物浦在晏菲路落敗，已經是2021年3月不敵富咸，跟住他們保持了主場28場不敗的走勢，取得21勝7和。

「（國米）是一支很難踢的對手，在作客的一場，我們取得勝利，最重要的是順利晉級。」沙拿續說：「人人都想贏歐聯及英超，我們會雙線戰鬥，看看到時有什麼結果。」