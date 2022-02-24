歐聯｜曼聯新星後備入替轟歐戰首球　全靠蘭歷克慧眼識英雄

曼聯新星艾蘭加（Anthony Elanga）極速上位，繼上場對列斯聯後，今仗後備入替再有建樹，為球隊射入扳平的一球。這名19歲的瑞典翼鋒近仗成為曼聯陣中最可靠的一人，賽後直言以入球回報蘭歷克的信任。



曼聯翼鋒本來不乏好手，但馬迪爾被外借﹑格連活特惹上官非﹑拉舒福特及連格狀態一般，造就瑞典新星艾蘭加取得不少上陣機會。這名19歲的小將75分鐘入替拉舒福特，第一次觸球便轉化成入球，單刀射破奧比歷，助曼聯作客賽和馬德里體育會。

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小將艾蘭加再度後備入替建功，助曼聯攻入扳平一球。（Getty Images）

艾蘭加以19歲302日之齡建功，是曼聯史上第5年輕的球員在歐聯取得入球。這名瑞典新星直言在歐聯有進賬，就如夢想成真一樣，「在歐聯面對馬體會這種勁旅，更能夠取得入球，這是夢幻的一刻。當我準備出場時，領隊叫我擾亂對方防線，緊記要把握機會，我做到了，以入球報答他對我的信任。」

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艾蘭加入替首次觸球便建功。（Getty Images）

艾蘭加連續兩場後備建奇功，看守領隊蘭歷克臨場調動應記一功，原來他上任的首節操練，已看中這名瑞典小將，沒有他的話，艾蘭加現時或已不披曼聯球衣，「當我來到曼聯的首節操練，艾蘭加是該節表現最出色的一位，在場上充滿熱誠，教練團隊告訴我，他想外借至其他球會，我立即挽留他，如今他證明了自己的能力。」

蘭歷克上任便看中艾蘭加，更挽留對方留在曼聯。（Getty Images）

這名瑞典小將的表現有目共睹，同時說明為何蘭歷克重用他，而艾蘭加的表現，更令前曼聯名將夏格維斯想起一名隊友，「艾蘭加在場上無所畏懼，他令我想起朗尼，就像龍捲風一樣。對比而言，拉舒福特在場上的表現更加縛手縛腳。」

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