曼聯前鋒拉舒福特狀態低迷　史高斯借費格遜一建議指點迷津︱歐聯

曼聯在歐聯16強首回合跟馬德里體育會踢成1：1平手，英格蘭翼鋒拉舒福特雖然正選披甲，全場表現卻乏善可陳，成為最新箭靶。



拉舒福特今場在進攻上未能製造太大威脅，被英國《每日郵報》評為全隊最低的5分。他最終於75分鐘退下火線，風頭完全被入替的小師弟艾蘭加蓋過，這位瑞典新星射入追平一球，把拉舒福特完全比下去。

拉舒福特狀態低迷，成為曼聯最新箭靶。（Getty Images）

為這場賽事擔任評述的曼聯名宿史高斯，賽後毫不客氣，直斥後輩「太用力」，「他看起來很焦慮，像是很用力去嘗試做好一件事。每次他控球在腳，就想做一些神奇（magical）的事，但其實這才是最糟糕的。」

史高斯憶述自己在傳奇領隊費格遜麾下時，每次當球隊遇上困境，對方都會要求球員要踢得簡單，「回歸基本步，可是拉舒福特好像做不到，他總是想創造什麼似的。他必須要冷靜，默默努力，狀態自然會回來。」

史高斯建議拉舒福特要還原基本步，踢得簡單一點。（Getty Images）

另一位前紅魔里奧費迪南則建議，與其過份在意自己控球時的表現，拉舒福特可先專注於無球跑動。「這樣做也可以為球賽帶來影響，令對手踢得更辛苦。有時只要重建好自信，狀態說來就來。」

而在一片批評意見中，曼聯隊長哈利馬古尼自然「中槍」。史高斯坦言其他資深曼聯球員，有責任幫助拉舒福特渡過難關，「這些較年青的球員需要被不斷提醒，但曼聯缺少領袖已經很長時間，馬古尼沒有做應做的事。」他重提當年自己初入球隊，就獲堅尼、布魯士等師兄「照顧」，「他們會提點你，直至你懂得自動自覺。就像我們罵蘭尼一樣，他最終也在防守上表現出色。」