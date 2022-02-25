烏克蘭局勢｜歐聯決賽改於法國上演　涉俄烏兩國賽事移師中立場

俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動下，多項體育賽事受影響，歐洲足協（UEFA）周五（25日）宣布，原定5月在俄羅斯聖彼得堡舉行的歐聯決賽改在法國上演。



歐洲足協宣布，原定5月28日在辛尼特主場、聖彼得堡的俄羅斯天然氣公司球場上演的歐聯決賽，移師法國，改到巴黎聖日耳門的主場——巴黎的王子球場上演。聖彼得堡在前蘇聯時代曾稱為列寧格勒，是俄羅斯總統普京的出生地。

今季歐聯決賽移師到巴黎聖日耳門的主場王子球場舉行。（Getty Images）

在聲明中，歐洲足協表示：「歐聯決賽會如期在5月28日中歐時間晚上9時（香港時間凌晨3時）舉行。我們想向法國總統馬克龍個人的支持和努力表達感謝，在危機之中，令歐洲足球最高級別賽事能在法國舉行。」

歐洲足協同時宣布，烏克蘭及俄羅斯的球會及國家隊，若在歐洲足協豁下賽事中需在主場作賽，有關賽事均會移師到中立場，直至另行通告。