烏克蘭局勢｜歐聯決賽改於法國上演　涉俄烏兩國賽事移師中立場

俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動下，多項體育賽事受影響，歐洲足協（UEFA）周五（25日）宣布，原定5月在俄羅斯聖彼得堡舉行的歐聯決賽改在法國上演。
歐洲足協宣布，原定5月28日在辛尼特主場、聖彼得堡的俄羅斯天然氣公司球場上演的歐聯決賽，移師法國，改到巴黎聖日耳門的主場——巴黎的王子球場上演。聖彼得堡在前蘇聯時代曾稱為列寧格勒，是俄羅斯總統普京的出生地。
在聲明中，歐洲足協表示：「歐聯決賽會如期在5月28日中歐時間晚上9時（香港時間凌晨3時）舉行。我們想向法國總統馬克龍個人的支持和努力表達感謝，在危機之中，令歐洲足球最高級別賽事能在法國舉行。」
歐洲足協同時宣布，烏克蘭及俄羅斯的球會及國家隊，若在歐洲足協豁下賽事中需在主場作賽，有關賽事均會移師到中立場，直至另行通告。
烏克蘭局勢｜獲俄羅斯天然氣贊助15年 德國球隊宣布移除胸口贊助馬拉松｜紐約馬拉松恢復5萬人參賽名額 跑手須完整接種疫苗英超｜熱刺球迷為干地護航 批管理層無能 「利維才是最大問題」格連活特現實兼虛擬世界「玩完」 三大足球遊戲將他除名｜英超【聯賽盃】車路士決賽前最大隱憂 英議員籲制裁油王：離開球會烏克蘭局勢｜三歐洲國家隊拒訪俄羅斯踢附加賽 國際足協譴責暴力羽毛球大馬一哥李梓嘉轉職業簽台灣贊助商 成戴資穎同門師弟烏克蘭「遠射王」獨步歐洲 無人防守送上精準一擊｜歐霸淘汰賽谷愛凌被指缺乏誠信 網民列兩點聯署要求史丹福撤銷學位