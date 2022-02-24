歐聯｜賓菲加主場逼和阿積士　烏克蘭國腳建功展愛國心

烏克蘭與俄羅斯的局勢日趨緊張，一眾烏克蘭運動員不忘祖國，繼曼城的辛真高發聲後，效力賓菲加的耶梅卓克為球隊攻入追平一球後，脫去球衣，展露一件印有三叉戟圖案的T恤，為烏克蘭打氣。
歐聯16強首回合，賓菲加主場迎戰阿積士，客軍由杜辛泰迪治先開紀錄，其後尖刀賀拿回防擺烏龍，幸好這名射手3分鐘將功補過，阿積士上半場領先2：1。賓菲加戰至下半場中段，由後備入替的耶梅卓克頭槌建功，72分鐘追成2：2平手，結果兩軍首回合握手言和。
耶梅卓克入球慶祝時，除去球衣，露出一件黑色的T恤，並印有三叉戟的圖案，這個標誌象徵烏克蘭，希望以入球向祖國打氣。耶梅卓克的愛國舉動，亦得到同鄉支持，辛真高在社交網站轉發，齊齊聲援烏克蘭。
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