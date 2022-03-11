足球熱話｜國足後衛梅方宣布退役　內地網民集體睇錯「梅西」掛靴

32歲前中國國腳梅方昨日宣布掛靴，「梅方宣布退役」更登上微博熱搜，不少網民紛紛表示，他們將梅方看錯成「梅西」（美斯的內地譯名），以為是美斯在歐聯出局後宣布退役。



在今年初離開廣州隊的梅方，昨日（10日）宣布結束球員生涯，表示很自豪曾代表國足上陣，但「膝關節的損傷讓我無法再回到過去的競技水準和心理狀態，我也不得不向國家隊、向我的球員生涯告別」。這位32歲後衛表示，他還會留在球圈，希望成為教練，目前要先完成教練課程。

32歲後衛梅方宣布掛靴。（國足微博）

國足微博今日也向梅方送上祝福。梅方為國足披甲24次，攻入1球。他在2014年首次登場，代表國足對北馬其頓；而在2015年主場對不丹的比賽，他就射入唯一一個國際賽入球。球會賽方面，他經歷了廣州恒大盛世的後期，與球隊贏過5屆中超冠軍，還有2015年的亞冠盃。

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「梅方宣布退役」一度登上微博熱搜；或者「梅西（美斯的內地譯名）」同日因為歐聯出局上熱搜，令不少內地網民看錯，以為是「梅西宣布退役」。

「梅方宣布退役」與「梅西」同上熱搜，令不少內地網民看錯。（微博）

有網民留言表示：「梅方看成了梅西退役！怪不得上了熱門啊！」還有更多的留言包括「嚇死我了，我以為梅西」、「看成梅西退役了」、「嚇我一跳，我以為是梅西宣佈退役了」、「眼睛擦亮點，是梅方不是梅西」。