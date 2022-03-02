中國足協譴責「中超停賽」假新聞　內地網民一面倒負評：希望是真

中國足協突然發表聲明，澄清未有計劃暫停中超等各級聯賽，卻意外地惹來內地網民負評。



中超陷入欠薪及散班潮，繼前屆冠軍江蘇隊捧盃後「原地解散」，昔日班霸廣州隊（前名：廣州恒大）亦因大幅降薪令主力四散。

上季中超由山東隊奪得雙冠王。（微博）

中超正在休季，中國足協並未公布下季開鑼日及賽程，但大部分球隊已展開備戰。不過昨晚中國足協突然發表聲明，澄清了中超等聯賽會暫停的消息。

「近日，有網絡自媒體曝出所謂『總局指示：國足各級聯賽暫時停賽，制定規劃』等消息。中國足協確認，包含該消息在內的相關文章內容均為杜撰。對於這種憑空捏造假新聞的惡劣行為，我會表示譴責！中國足協各級職業聯賽正在有條不紊地籌備中，希望廣大關心中國足球的朋友們繼續支持中國足協各級職業聯賽的正常進行。」

中國足協發表聲明，澄清未有計劃暫停各級聯賽。（微博）

內地傳媒報導，事實上中超停賽的消息並未有廣泛流傳，因此球迷對闢謠感到意外。而網民亦似乎仍未消化對國足在世界盃外圍賽不敵越南的憤怒，紛紛嘲諷。

有球迷直接呼籲中國足協及中超解散，表示自己幾年不會看任何一場中超；有人則反笑指足協闢謠的消息才應是假新聞，「希望是真的，也是民意。」

有人寫道：「足協的老套路，先放暫停聯賽的消息給自媒體或記者，看看社會反應，如果大家都反對，就再站出來闢謠，如果反對聲不大，就順理成章的推出來這個政策，司馬昭之心，路人皆知！」