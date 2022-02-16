中超｜國足隊長蒿俊閔公開追討欠薪　批評武漢隊欠誠信一拖再拖

34歲國足中場蒿俊閔下午在微博發文，向武漢隊追討欠薪。



蒿俊閔在今日（16日）下午12時多於微博追討欠薪，他寫：「欠我的工資獎金什麼時候給我？非要糊弄我！逼我！（去）年中來的時候沒讓你們花一分錢，沒找你們要一分錢。」

34歲的蒿俊閔仍有入選國足。（Getty Images）

「工資是你們承諾年底解決，到了年底說過年前，到了過年前說過年後，這是企業文化嗎？家鄉球隊我義無反顧，傾盡所有。你們就是這樣沒有誠信？相互尊重一下！謝謝！天下事無所為而成者極少，有所為有所利而成者居半，有所激有所逼而成者居半。」蒿俊閔發微博個多小時，有超過700人轉發以及逾2000人讚好。

蒿俊閔在微博追討欠薪。（微博）

蒿俊閔司職中場，年輕時在天津泰達出道，後來曾外流德甲的史浩克04，之後在2011年回到中超，效力山東魯能10年，至去年7月以自由身轉投家鄉球會武漢隊。蒿俊閔是國足其中一名資深隊員，亦曾經做過國足隊長。