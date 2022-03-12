英超｜沙拿不滿待遇暫停續約談判　利物浦拒改薪酬架構

利物浦當家前鋒穆罕默德沙拿，合約到明年夏天完結。縱然雙方都有意續約，卻遲遲未動筆，更傳聞談判破裂。

精於轉會消息的意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，雙方自去年12月未再洽談，分歧離不開一個「錢」字。



羅曼奴在今日（12日）發布的影片透露，沙拿與利物浦洽談續約，暫告破裂。去年12月，利物浦提出續約條件，被沙拿一方拒絕後，已未再洽談。他指利物浦不願為沙拿而改變薪酬架構，讓沙拿享有高人一等的待遇。

沙拿2017年加盟，成利物浦連取英超及歐聯的關鍵。（美聯社）

他強調沙拿一直心繫利物浦，有意留隊，至今表現亦相當專業，不受續約事影響。但沙拿因為待遇問題而拒絕動筆，若然利物浦不更新叫價，恐怕續約成數甚低。而沙拿希望繼續留在英超，今夏亦無意離隊，但踏入23年便可以自由與球隊洽談，屆時利物浦有可能人財兩失。

羅曼奴指沙拿與利物浦都有意續約，但沙拿一方不滿意待遇。（Getty Images）

利物浦領隊高普早前指，球隊為了續約已盡一切可行辦法，「不可能做得更多」，續約與否取決於沙拿的意願。此舉換來沙拿的哥倫比亞籍經理人伊沙（Ramy Abbas Issa）蔑視，在社交媒體送上一堆「笑到喊」表情符號回應。

沙拿（左）與高普（右）合作無間，能否繼續合作？（Getty Images）