英超熱話｜沙拿耿耿於懷金球獎成績　「沒有人想過我排名如此低」

利物浦主力沙拿在上年的金球獎僅獲第7名，引起不少反響，這名埃及翼鋒早前接受家鄉傳媒訪問時，直言得知結果一刻也被嚇到。
去年的金球獎再度落在阿根廷球王美斯手上，而利物浦球星沙拿只得121票，僅獲第7位，比起美斯接近少500票。失望在所難免，連主帥高普亦為他抱不平，直指愛將值得一個最高的位置。事實上，沙拿自己也是這樣想，他曾經向埃及傳媒豪言自己是「世一」，並總有一日贏得個人殊榮。
沙拿早前再度接受埃及傳媒DMC訪問，坦言金球獎的結果令他嚇一跳，「當我得知結果是也很驚訝，我相信沒有人認為我排名這麼低，但偏偏就發生了。」
每年金球獎過後，也有不少關於各國記者的投票的報道，不時亦有些令人費解的投票，沙拿認為這些因素使他得票不多，「我不認為是陰謀論，但一些不準確的選擇，以及部分國家連投票也不懂，也可影響結果。」
除了排名太低外，沙拿對落選最佳11人同樣耿耿於懷，直言就算不高興也沒有辦法，幸好其他人理解他的感受。沙拿在2021年合共攻入37球，可惜獨欠一個錦標。
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