英超｜憂沙拿傷心　文尼拒利物浦嘉許　終合力創一英超紀錄

利物浦周六（19日）在主場以3：1反勝諾域治，最新進攻組合穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）、沙迪奧文尼（Sadio Mane）及路爾斯迪亞斯（Luis Dias）各建一功，追近至多賽一場的曼城只得6分差距。

重燃爭標希望，英媒更爆出文尼一個盡顯溫柔的舉動，為隊友保住面子，亦成就了佳績，完成一項紀錄。



沙拿（左）與文尼（前排右）既是隊友、也是競爭對手。（Getty Images）

沙迪奧文尼早前領塞內加爾歷史性奪得非洲國家盃冠軍，擊敗的正是利物浦隊友沙拿代表的埃及隊，當時賽後文尼出言安慰沙拿，但「埃及之王」也不免傷心，返回利物浦後，主帥高普也直言「感受到沙拿的悲傷」。

埃及與塞內加爾3月將在世界盃外圍賽的生死戰再度碰頭，難免令紅軍球迷擔心，國家隊之間的競爭會否影響文尼和沙拿在利物浦的合作。

沙拿對諾域治攻入效力利物浦5年半來的第150球。（Getty Images）

英國《每日鏡報》報道指，在利物浦對諾域治賽前，文尼向球會作出特別要求：不要就他隨塞內加爾奪得非國盃一事，作出任何示意、慶祝、嘉許，出發點全是想尊重沙拿的感受。

文尼如此識大體，最終他在對諾域治一戰為利物浦先開紀錄之餘，充滿戰意的沙拿再為紅軍攻入第二球。在熱刺組合孫興民與哈利卡尼追平「英超史上合作入球最多組合」的紀錄之時，文尼及沙拿也造出另一項英超紀錄：在同一隊同場上陣、並分別取得入球最多次的組合，達30次之多。

文尼對諾域治射入一個漂亮的車身入球。（Getty Images）

事實上，文尼早前曾稱，他未曾與沙拿談起兩人代表的國家屢屢於重要賽事碰頭，頂多只是就非國盃決賽中，文尼射失十二碼的小插曲開玩笑，「他（沙拿）問我幹嘛在射十二碼前，去加入他跟門將的對話，我說你打心理戰，我也要打心理戰呀，然後我們都笑了，那是有趣的事。」