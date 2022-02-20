英超｜憂沙拿傷心　文尼拒利物浦嘉許　終合力創一英超紀錄

利物浦周六（19日）在主場以3：1反勝諾域治，最新進攻組合穆罕默德沙拿（Mohammed Salah）、沙迪奧文尼（Sadio Mane）及路爾斯迪亞斯（Luis Dias）各建一功，追近至多賽一場的曼城只得6分差距。
重燃爭標希望，英媒更爆出文尼一個盡顯溫柔的舉動，為隊友保住面子，亦成就了佳績，完成一項紀錄。
沙迪奧文尼早前領塞內加爾歷史性奪得非洲國家盃冠軍，擊敗的正是利物浦隊友沙拿代表的埃及隊，當時賽後文尼出言安慰沙拿，但「埃及之王」也不免傷心，返回利物浦後，主帥高普也直言「感受到沙拿的悲傷」。
埃及與塞內加爾3月將在世界盃外圍賽的生死戰再度碰頭，難免令紅軍球迷擔心，國家隊之間的競爭會否影響文尼和沙拿在利物浦的合作。
英國《每日鏡報》報道指，在利物浦對諾域治賽前，文尼向球會作出特別要求：不要就他隨塞內加爾奪得非國盃一事，作出任何示意、慶祝、嘉許，出發點全是想尊重沙拿的感受。
文尼如此識大體，最終他在對諾域治一戰為利物浦先開紀錄之餘，充滿戰意的沙拿再為紅軍攻入第二球。在熱刺組合孫興民與哈利卡尼追平「英超史上合作入球最多組合」的紀錄之時，文尼及沙拿也造出另一項英超紀錄：在同一隊同場上陣、並分別取得入球最多次的組合，達30次之多。
事實上，文尼早前曾稱，他未曾與沙拿談起兩人代表的國家屢屢於重要賽事碰頭，頂多只是就非國盃決賽中，文尼射失十二碼的小插曲開玩笑，「他（沙拿）問我幹嘛在射十二碼前，去加入他跟門將的對話，我說你打心理戰，我也要打心理戰呀，然後我們都笑了，那是有趣的事。」
英超｜孫興慜卡尼摧毀曼城 追平史上最佳 哥帥一個憂慮恐成真英超｜補時5分鐘失守 曼城２：３負熱刺 15場不敗終止英超｜阿仙奴復仇力挫賓福特 護級份子攜手報捷 林柏特再吞敗英超｜車路士世冠盃奪盃後首戰 薛耶治奠勝驚險絕殺水晶宮英超｜利物浦新三叉戟各建一功 迪亞斯開齋 主場3：1反勝諾域治英超｜迪格蘭賴斯回防解圍變助攻 韋斯咸主場1：1賽和紐卡素英超｜干地評熱刺轉會惹公關危機 解畫稱人數減少斥有人興風作浪英超︱修咸頓過半賽事出現一個巧合 最新戰術曝光連專家都讚好英超｜熱刺只有1%能入前4 干地怨轉會失敗 「與過去的不同」英超︱一圖見證C朗仍是神級 兩大名嘴為碧咸爭論後隔空再駁火英超｜熱刺今夏照去韓國踢表演賽 孫興慜期待看隊友反應