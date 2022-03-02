利物浦小球迷亂入聯賽盃頒獎　親述背後小故事　預告陸續有來

利物浦日前在聯賽盃決賽擊敗車路士，奪得今季首個錦標，頒獎時最矚目的是一個神秘小男孩。站在門將艾利臣比加（Alisson Becker）和主帥高普（Jurgen Klopp）中間的他，一度被誤會是艾利臣的兒子，最後高普才說原來不知他是誰。

小利迷昨日（2月28日）現身接受英國《天空體育》訪問，說出所有球迷都想知道的背後小故事。



亂入頒獎禮的小利迷名叫比奧（Beau），今年11歲，他在爸爸Terrance陪伴下接受英國《天空體育》訪問，說着為何最後會亂入了捧盃儀式。

在利物浦市讀小學的比奧，於當地的L4 Barca足球隊踢波，在決賽前一場足球比賽撞傷了眼睛，變成「熊貓眼」。聯賽盃決賽後頒獎之時，為了更接近偶像，他悄悄跑到最前的一行，紅軍門將艾利臣經過他前面時察覺到他的瘀傷，就問他發生了什麼事。

比奧接受天空體育訪問，仍可見到他右眼的瘀傷。（天空體育截圖）

「於是我告訴他，我在踢波時本來要頂頭槌，卻頂中了另一個孩子的頭，我們就這樣聊了起來。」比奧說道，「然後他就抱起我，帶我去跟球隊站在一起，老實說，當時我覺得自己就是一個球員！」

除了艾利臣，站在他附近的高普、雲迪積克和穆罕默德沙拿也跟他說話，「高普也問我的眼睛為什麼瘀了，然後雲迪積克和沙拿在笑我，他們之後都跟我握了手。」

不過他並不滿足於此，「我想碰一下獎盃，我也知道我可以碰到獎盃的。」最後高普也將獎盃交給他，「真的重死了！感覺就像在舉重呢！」比奧天真地道。

爸爸Terrance則指當時情況「瘋狂」：「我們站的位置看不到他的情況，但很多人轟炸我的WhatsApp，我就震驚了，當時我不知道他像其他球員那樣捧起了獎盃！」他說短訊是數以百計地出現，「當電話能正常操作時，就沒了電。」

艾利臣比加成為比奧「亂入」的關鍵。（Getty Images）

Terrance透露原來比奧有過更大膽的舉動，去年11月利物浦在歐聯B組主場對波圖，比奧竟爬過廣告板、拿走了皮球，還成功躲過保安跑回看台上，之後被嚴重警告，「當時我真的不太開心，但今次是好事。」

比奧則相當「招積」，預告陸續有來，主持問他以後還要不要捧盃時，他答「要」，還說：「要捧歐聯、要捧英超！」