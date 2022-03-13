英超｜熱刺「海鮮波」持續　今年7勝8負　干地大嘆：輸經驗呀

大概根據熱刺近期「梅花間竹」走勢，球迷賽前就能估計，昨晨作客曼聯，熱刺必定落敗。面對「海鮮波」的走勢，教頭干地直言球隊欠缺一點經驗來穩固表現，惟他強調自己仍未失去求勝的野心。



贏輸贏輸贏輸，熱刺近期在英超及足總盃，戰績梅花間竹，穿插在「勝負」之間。就在上仗主場5：0炒愛華頓後，昨晨作客曼聯2：3落敗。領隊干地賽後說，球隊總是輸經驗。

熱刺憑着哈利簡尼的12碼扳平1：1。（Getty Images）

「熱刺今場其實表現不錯，所以落敗的結果令人失望。賽中某些部分顯露我們欠缺經驗，何時壓逼、加快節奏，何時拖慢，這些環節都要再進步；你不能用錢買經驗，只能夠憑藉這些比賽改善。」熱刺兩度追平，最終未能取得任何分數，干地再道經驗以外，賽中球隊不敵的還有C朗。

干地說：「我們在講一位最好的球員，不止是今晚踢得好。C朗和美斯是世上兩名頂級球員，他們的演出是決定勝負；如果今晚沒有C朗，曼聯根本不會有美好一夜。」

熱刺在2022年各項賽事未曾兩連勝，也累積7勝8負。（Getty Images）

連同今場不敵曼聯在內，熱刺在2022年各項賽事合計，未曾連勝，累積7勝8負。聯賽榜上現時熱刺以45分排第7，數字上仍可爭前四或者前六的歐洲賽資格。前途充滿變數，干地重申帶領熱刺具挑戰性，但他享受：「過去我是為錦標及獎盃而戰，現時在熱刺是建立球隊階段，我有耐性，也喜歡這工作；不過與此同時，我沒有失去自己的野心，大家應該很清楚這一點。」