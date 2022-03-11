曼聯將帥不和靠費查做和事佬　守將透露蘭歷克對球員要求｜英超

英國《太陽報》披露，曼聯看守領隊蘭歷克與多名球星關係緊張，全靠技術總監費查充當「和事佬」，協調球員與教練團隊的關係。



在每場比賽，總見到費查（左）就在蘭歷克左右。（Getty Images）

報道指，在曼聯的卡靈頓訓練基地，領隊與球員的磨擦愈來愈大，關係漸趨緊張，63歲的主帥蘭歷克不滿球員無法執行高位逼搶的戰術，感到苦惱；至於球員就質疑蘭歷克的戰術、訓練方法以及蘭歷克的副手基斯艾馬斯。

拉舒福特近期失去正選，有傳他有離心。（Getty Images）

38歲的前曼聯中場費查在訓練基地中很受歡迎，也受球員及領隊尊重，所以他的角色十分重要，盡力保持曼聯上下團結和諧。費查資歷深厚，出身曼聯青訓，為球隊上陣342次，贏過5次英超錦賽，還有2008年的歐聯冠軍，是跟C朗同期的師兄弟。費查退役後回到曼聯青年軍執教，他的能力令前主帥蘇斯克查留下深刻印象，獲升任一隊教練，去年更加在球會結構重組中升任技術總監。

曼聯右閘達洛治透露，蘭歷克喜歡反應靈活及用腦踢波的球員。（Getty Images）

另外，英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯的22歲右閘達洛治講到蘭歷克對球員的要求，他說：「蘭歷克先生的訊息十分重要，他喜歡反應靈敏、會用腦踢波的球員，球員要懂得閱讀球賽及高位逼搶，還有透過閱讀球賽所得，去提早預判逼搶。」達洛治在1月及2月連續8場打正選，最近被雲比沙卡搶走位置，但上場曼市打吡雲比沙卡表現備受批評，說不定達洛治會在下場對熱刺重返正選。