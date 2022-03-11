英超｜車路士被制裁前途未卜　加歷查倡曼聯趁火打劫

即使「油王」艾巴莫域治早前宣布放盤出售車路士，可惜制裁令先到一步，賣盤一事困難重重。車路士仍能有限度運作，但包括買人及續約等多方面受掣肘下，「藍軍」未來增添不少變數，隊內將帥的飯碗隨時被打爛。
車路士正值多事之秋，利物浦名宿加歷查建議曼聯參一腳，從中獲利。
當英國政府宣布制裁車路士班主艾巴莫域治後，球衣贊助商「3英國」隨即暫停合作，車路士的前景增添大量不確定性。制裁令中，未有限制車路士出糧，縱然如此，球員及工作人員「騰騰震」難免，難保英政府再來一波制裁，影響到他們生計。
車路士主帥杜慈戰畢諾域治一仗後，承認被制裁一事影響軍心，但無論如何，只要球隊可以出戰，他們便會全力作賽。
公司前途未卜，打工仔不能安心開工。利物浦名宿加歷查在專欄中提出一個大膽建議，直接解決困擾曼聯多年的問題。曼聯至今仍然未有來季主帥人選，加歷查表示紅魔鬼應該直接羅致杜慈，縱然的確是落井下石，這名利物浦名宿認為對雙方都有利。
「車路士未來仍是個謎，沒有領隊願意在不安中工作，杜慈必定把握所有離隊的機會，曼聯可以開出一紙吸引的合約，雖然是為車路士添煩添亂，但對杜慈及曼聯雙方是個雙贏的方案。」
杜慈執教車路士一年多，已先後贏得歐聯﹑世冠盃及歐洲超級盃，對球隊的作用立竿見影，亦無需要再適應英超的節奏。
車路士廿年王朝一朝喪？英國政府向油王施辣招 藍軍出事︱01球評
車路士即時禁止營利支出有上限 艾巴莫域治被英政府制裁凍結資產
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