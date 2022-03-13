曼聯｜C朗由葡萄牙返英狀態回勇　蘭歷克笑言：以後每星期返一次

昨晨一戰對陣熱刺，C朗拿度連中三元足證寶刀未老，帶領球隊取勝之餘，也創下史上入球最多紀錄。

曼聯暫代領隊蘭歷克賽後大讚C朗表現神奇，他亦開玩笑指，若然C朗回去葡萄牙一趟就能提升狀態，倒不如每周繼續英葡往返。



C朗上周避戰曼徹斯特打吡，並飛抵鄉下葡萄牙，一度盛傳他其實沒有受傷，他後來開腔表明自己有傷在身。就在有傷與無傷的爭論間，他周六復出立即展現勇態，連轟3球帶領曼聯主場擊敗熱刺3：2。

C朗在對戰熱刺賽事的三球，更讓他以807球成為歷來職業足球史上神射手。（Getty Images）

復出後就上演帽子戲法，曼聯暫代教頭蘭歷克也忍不住說：「也許把他送到葡萄牙待三天，然後接下去兩天不參加訓練，讓他在周四回來訓練，如他的表現是這樣的話是有意義的，也許我們在剩下賽季都要這樣做。」

C朗為曼聯取得爭四的重要三分。（美聯社）

C朗這3個入球，更讓他以807球成為歷來職業足球史上神射手（然而紀錄有爭議，可按：C朗回歸後首次戴帽 復出即救世：重返球場感覺無可比擬）。雖蘭歷克承認管理C朗有一定難度，但其表現也令人刮目相看：「他在周四的訓練中表現不錯，這就是我決定讓他正選的原因；他可以做到這樣的事（讓7萬名球迷起立），但只有和球隊一起的情況下才能做到，他給出了神奇的表現，不僅僅是今天的3個入球，而是當對手拿球時，他也是球隊的一部分。」