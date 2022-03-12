英超｜曼聯軒達臣有望取代迪基亞把關　隨時空歡喜一場

曼聯門將甸恩軒達臣至今仍未在英超披甲，根據英國《曼徹斯特晚報》消息指，迪基亞因病缺陣，無緣今晚（12日）深夜對熱刺的大戰。甸恩軒達臣的機會來了，有望在25歲生日正日擔正把關。
近期關於甸恩軒達臣（Dean Henderson）的報道，多數與他希望離隊有關，這名英格蘭門將多次求去，亦被看守領隊蘭歷克挽留，今季繼續充當迪基亞的副手。
曼聯今晚深夜主場鬥熱刺，《曼徹斯特晚報》透露，迪基亞將因病缺陣，甸恩軒達臣有望在25歲生日當天披甲把關，迎來今季首場英超上陣。軒達臣據報早於周五晚已入住主場附近的酒店，應該準備在今仗亮相。
《曼晚》較後時間再更新，迪基亞原本因為新冠肺炎病毒測試呈陽性缺陣，但原來是假陽性，依然有望在今仗上陣。
甸恩軒達臣今季成為曼聯的二號門將，僅在歐聯﹑足總盃及聯賽盃各上陣1場。倘若迪基亞周中仍未康復的話，軒達臣有望在歐聯16強次回合對馬德里體育會一仗繼續把關。
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