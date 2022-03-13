曼聯兩代隊長齊讚C朗　曼市打吡無份添怒火熱刺遭殃｜英超

C朗在「曼市打吡」的曼聯大軍中消失，惹來外界各種揣測。他在曼聯對熱刺，以「大三元」回應世界。
昔日曼聯的C朗隊友，無不讚賞這位小弟的表現技驚四座。曼聯前隊長堅尼更看到C朗拿度眼裏有火，直言「佢今場好嬲」。
C朗在2003年加盟曼聯，「紅魔」在費格遜帶領下處於鼎盛時期。成名後轉到皇馬贏盡錦標，足球生涯晚年回到「夢劇院」，繼續擔起重任。不過，打吡戰慘負曼城，C朗「連後備都冇」，引起外界揣測他與看守領隊蘭歷克不咬弦。
對熱刺回到正選，即大演帽子戲法。擔任客席評述的堅尼坦言C朗拿度是本場唯一亮點，而且認為C朗被激怒了。「曼聯家下就係咁，場波兩邊都麻麻哋，但幾好睇。C朗呢個時候挺身而出，佢今場好嬲，好進取，明顯有啲野激嬲咗佢。」
堅尼形容C朗3個入球都精彩，其實都是這位昔日隊友的基本表現：「睇咗C朗咁多年，佢不嬲都係咁。好好波，係天才。」打吡戰是否因傷缺陣，外界看法不一，堅尼認為只要「照常使用」C朗就可以：「佢唔係嚟坐。明顯佢唔會場場踢，但係作客曼城或者車路士，呢啲賽事係佢踢嘅。見到佢嬲嬲哋，㷫㷫哋就啱。」曼聯重建屢屢碰壁，堅尼強調C朗起極大作用。。
另一名宿、前隊長加利尼維利同指這位「小弟」需要比賽，能夠出場就有好戲上演。「上場冇份，佢今場就畀啲嘢你睇。今晚表現冇得頂。佢好簡單，覺得自己係史上最勁，想場場都踢，幾個入球都係最高水平。」
曼聯3:2熱刺（按圖放大）
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