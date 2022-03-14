乒乓・新加坡大滿貫｜黃鎮廷32強止步　今晚偕杜凱琹爭入混雙4強

香港乒乓「一哥」黃鎮廷周一（14日）續戰新加坡大滿貫賽，在32強不敵德國球手Patrick FRANZISKA ，港隊男單在今屆賽事盡墨。



世界排名第22的黃鎮廷，在林兆恒與何鈞傑未能打入正賽後，成為今屆港隊男單獨苗。

黃鎮廷在今日32強面對排名高6位的德國球手Patrick FRANZISKA，後者是黃鎮廷昨晚戰勝的混雙對手。今場再對陣，黃鎮廷遲遲未能入局，以5：11、4：11連失兩局。

黃鎮廷在32強陷入苦戰。（資料圖片）

第3局關鍵局，黃鎮廷調整後漸漸上力，落後下仍與對手咬緊比數，戰至7：8後加扭轉劣勢，強攻下以11：9追回一局。

黃鎮廷乘勢而上，第4局一度領先3：2，對手加快節奏，二人中段曾3度平手，其後港將再落後7：9，未能及時調整下，終以8：11再失一局，總局數1：3落敗，無緣16強。

黃鎮廷將夥拍杜凱琹於今晚轉戰混雙8強，硬撼世界排名第5、日本勁敵張本智和／早田希娜。