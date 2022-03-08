乒乓．新加坡大滿貫｜林兆恒外圍賽晉級　朱成竹輕勝明鬥中國天才

香港乒乓代表隊正出戰3月7至20日舉行的新加坡大滿貫賽，林兆恒和朱成竹今日（8日）分別出戰男女單外圍賽，雙雙晉級。



港乒今次派出3名男將黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑，及5位女將杜凱琹、李皓晴、蘇慧音、吳穎嵐、朱成竹出賽，各人均會出戰男、女單賽事，另外黃鎮廷 / 何鈞傑出戰男雙、杜凱琹 / 李皓晴出戰女雙。

混雙方面除了香港組合黃鎮廷 / 杜凱琹，何鈞傑夥拍德國球手Mittelham，李皓晴則會與德國的Qiu Dang一同出賽。

林兆恒落後之下擊敗對手。（Getty Images／資料圖片）

今日先有林兆恒和朱成竹出戰，林兆恒先在男單外圍賽第一圈，以3：2擊敗羅馬尼亞球手Hunor Szocs，林兆恒首局以11：7先勝，但遭對手連追兩局反先，幸好這位港將以11：7和11：4再度追上，鎖定勝局。

朱成竹第二圈以3：0輕取對手，但要進入正賽先要克服強敵。（香港乒總／資料圖片）

朱成竹在女單外圍賽第二圈對克羅地亞的Andrea Todorovic，以11：5、11：7和12：10直落三局獲勝，明日將在第三圈惡鬥中國球手蒯曼，爭奪正賽資格。

年僅17歲的蒯曼大有來頭，去年成為世界青年錦標賽三冠王（女單、女雙、女團），並曾在中國乒超聯擊敗陳夢，獲譽「丁寧接班人」；她次是首次出戰成年組的國際賽，在外圍賽首兩圈都以3：0橫掃對手。