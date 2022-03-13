乒乓・新加坡大滿貫｜杜凱琹女單失利　夥拍黃鎮廷轉戰混雙爭8強

WTT新加坡乒乓球大滿貫賽，港將杜凱琹周日（13日）出戰女單32強，領先下以總局數1：3遭奧地利球手反勝，無緣16強。



世界排名第7的杜凱琹昨日在首圈擊敗排名低23位的荷蘭球手Britt Eerland，晉級後今仗面對奧地利球手Sofia Polcanova，首局已取得主導，輕鬆以11：4先拔頭籌。

杜凱琹延續強勢，首局先拔頭籌。（資料圖片／WTT Photo）

杜凱琹在次局初段被對手緊咬比數，以2：2、3：3兩度被對手追平未能拉開分差，她其後加快節奏一度領先8：4，惟對手把握其失誤接連得分，一舉戰至11：9反勝，扳回一局。

奧地利球手Sofia Polcanova調整後追回一局。（Getty Images）

二人在第3局繼續打得緊湊，杜凱琹雖領先但一直未能拉開超過2分差，末段更被追平10：10，被對手逼入「刁時」階段，終以10：12再失一局。

局數落後1：2的杜凱琹，在關鍵第4局初段未能及時調整落後2：5，奮力追平至6：6後，卻被對手打出一波5：0攻勢，杜凱琹終以6：11再敗一局，以總局數1：3輸掉比賽，無緣16強。

杜凱琹將在今晚7時50分，夥拍黃鎮廷轉戰混雙賽事，力爭8強席位。