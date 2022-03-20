田徑｜呂麗瑤世錦賽之旅了解不足　爭取留歐訓練備戰杭州亞運

撰文：葉詩敏
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香港跨欄女將呂麗瑤周六（19日）在塞爾維亞舉行的室內田徑世界錦標賽亮相，在缺席國際賽兩年下，仍以8.45秒完成60米欄初賽，與個人最佳時間僅差0.04秒。
雖未能晉身準決賽，惟這是她首戰世錦賽，坦言這個旅程讓自己了解與頂級跑手的距離，有信心在室外賽季做得更好。

呂麗瑤過去兩年只曾出戰本地賽及去年陜西全運會，獲發「外卡」參加室內世錦賽的她偕教練鄧漢昇提早3天出發往貝爾格萊德備戰。雖然她以8.45秒完成60米欄，在小組敬陪末席未能晉身準決賽，惟她積極調整狀態迎接室外賽季。

呂麗瑤周六首戰世錦賽。（直播截圖）

8.45秒與個人最佳時間差0.04秒，呂麗瑤賽後表示成績不過不失，首次參加世錦賽實屬難能可貴的經驗，同組競技的都是世界級選手，身旁的前歐洲青年冠軍、東京奧運代表，都讓她感受到自己的不足：「同世界最好的運動員拍埋一齊跑，反映到自己有何不足，有什麼需要改善，甚至比賽當刻如何調整心情。」

與呂麗瑤同組競技的都是世界級選手，包括前歐洲冠軍、最終在今屆奪金的法國選手Cyréna Samba-Mayela。（World Athletics）

9月杭州亞運在即，呂麗瑤坦言室外賽才是今年最重要的目標，「汲取今次世錦賽經驗，有信心未來3個月在100欄做得更好。」 她不忘感謝教練：「多謝鄧漢昇單人匹馬擔當領隊、教練同陪練的角色，還有田總職員安排所有出發前的海量文件。」

上屆雅加達亞運勇奪銅牌的呂麗瑤，將盡量爭取在歐洲集訓，為亞運備戰。

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呂麗瑤將爭取留歐備戰室外賽季。（資料圖片／李澤彤攝）
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