田徑｜瑞典撐竿跳「小鮮肉」再破世績　下周世錦賽爭首做世界冠軍

21歲的瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭迪斯（Armand Duplantis）周一（7日）再一次突破天空極限，於塞爾維亞舉行的國際田聯（World Athletics）室內巡迴賽，以6.19米打破由自己保持的世界紀錄。



別名Mondo的杜普蘭迪斯，多次嘗試改寫自己兩年前在蘇格蘭格拉斯哥創下的6.18米世績未果，周一在室內賽第一跳跳出5.16米就鎖定金牌，隨後嘗試5.85、6.0米都成功。在第3次試跳6.19米時，便將世界紀錄推高1厘米。

杜普蘭迪斯再一次突破極限。（Getty Images）

6.19米這個高度，Mondo最後一跳雖然膝蓋稍微碰到了橫竿，不過竿子最後沒有掉下，確定打破世界紀錄後，他興奮得振臂大吼。

「我大概在6.19米挑戰了50次吧。」Mondo賽後激動地說，「真的等了好久，我從沒遇過這麼困難的高度，突破紀錄的感覺真的很棒。」

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杜普蘭迪斯將自己在室內賽的連勝紀錄延續至19場。（Instagram）

這名瑞典天才選手不只打破世界紀錄，還把個人在室內撐竿跳賽事的連勝紀錄，增加至19場。他對上一次在室內賽落敗，已是2019年多哈世錦賽。

世界田徑室內錦標賽將在3月18日於同一場館展開，21歲的Mondo生涯雖贏得多項錦標，當中包括去年的東京奧運金牌，惟升上成年組後，在世錦賽的最佳成績是2019年的銀牌，未曾奪金，但以他的大勇狀態，可望在室內賽以及和7月的美國俄勒岡州世錦賽，首嘗世界冠軍滋味。

杜普蘭迪斯6.19米世界紀錄：

美國、瑞典混血的杜普蘭迪斯，父母均是田徑好手，來自運動世家的他，在18歲便成為歐洲冠軍，2020年開始連番打破室內、室外撐竿跳世界紀錄；去年首闖奧運，更奪金而回。

瑞典撐竿跳「小鮮肉」杜普蘭迪斯場外入型入格：（按圖放大）