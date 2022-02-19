田徑｜挪威新星刷新1500米室內賽世績　三兄弟集大成共享榮耀

在東京奧運奪得1500米金牌的21歲挪威新星積及英格布利臣（Jakob Ingebrigtsen），周五（18日）在法國列萬室內賽跑出3分30.60秒，刷新室內1500米世界紀錄。

不只是積及一人，其家族正在譜寫挪威田徑歷史。



「比起哥哥們，積及的天份並沒有更高，當初我從零開始訓練亨利（Henrik）與菲臘（Filip），曾走錯很多路，而Jakob是我們累積的成果。」積及的父親兼教練Gjert曾說道。

今天，21歲的積及已成為挪威田徑新星，不只在法國列萬室內賽摘下金牌，成績還比前室內世界紀錄快了0.46秒；今日以3分33.70秒奪得銀牌的埃塞俄比亞選手Samuel Tefera，是原本的紀錄保持者。在Tefera寫下紀錄的3年後，積及也擁有了他的第一個世界紀錄。

積及英格布利臣繼在東京奧運1500米奪金後，今日在室內賽創下新世界紀錄。（Getty Images）

今場比賽， Tefera由起跑開始一直保持領先，直到最後250米才被積及英格布利臣「超車」。「這是我擁有的第一個世界紀錄，我永遠都會記得這一晚，希望未來能打破其他紀錄。」這位挪威新星說道。

積各英格布里森去年在東京奧運打破奧運紀錄摘金，創下挪威歷史。（Getty Images）

不得不知的挪威英格布利臣家族

近年挪威在田徑場上大放異彩，而英格布利臣三兄弟更有相當高的曝光率。積及16歲已在鑽石聯賽成為史上最年輕一英里跑入4分鐘的人，成為挪威中長跑的希望，他亦不負眾望在東京奧運奪得金牌，成為奧運史上1500米最年輕金牌得主。

積及曾表示，奧運金牌是他跑步生涯嚮往的最高榮譽，在奪金後會把重心放在世界紀錄上，其父親兼教練的Gjert當時聽後坦言「還需要幾年」；未料兒子在半年後便先在室內賽打破世界紀錄。

左起菲臘、積各、亨利，英格布里森三兄弟是挪威中長 跑主將。（Getty Images）

積及是英格布利臣家族中，七個孩子中的「老五」，菲臘與亨利分別大他7歲和9歲。積及自小便追着哥哥的身影。三兄弟都由父親Gjert執教，在擔任教練角色前，在物流公司工作的Gjert，完全沒有執教中長跑的經驗。

然而，隨着三兄弟的成長，父親也已經成為一流的教練。

英格布里森家族有七個孩子。（網上圖片）

三兄弟集大成 「因為沒有做『蠢事』」

積及談及英格布利臣這個田徑家族，對他而言一切都關乎「獲勝」。

他自小就看着兩名哥哥奔跑，心底也期望自己有天可以擊敗他們，而在追逐他們多年之後，終於實現了這一目標——他在職業生涯中所有項目都跑得比哥哥們更快。

由於受到父親和兄長的影響，積各很早就開始了相對系統化的訓練。從8歲起就在專業的跑步環境中成長，他很快便由歐洲躍入世界賽，現在已經手握一面奧運金牌、兩面歐錦賽金牌，一個室內世界紀錄。

三兄弟都由父親Gjert執教，在擔任教練角色前，在物流公司工作的Gjert，完全沒有執教中長跑的經驗。（網上圖片）

三兄弟自小一起練跑感情要好，積及自小便跟着哥哥出戰各大比賽，他坦言：「父親經過10年至15年訓練跑手的經驗，也已經成為資深教練，但由於他早年執教亨利和菲臘時經驗不足，所以最先受訓的亨利當年做了很多『蠢事』，菲臘受訓時已減少錯誤訓練方法，到我時已沒有真正做過任何愚蠢的事，這就是為什麼我能跑得這麼快的原因。」

積及坦承父親作為教練是有點「專制」和「獨裁」，不多不少影響了他們的關係：「這很複雜，我們既是父子，也是教練和運動員的關係，所以有點犧牲了父子關係，我們真的沒有時間像正常的父親和兒子那樣，因為我們總是在訓練，全天候思考如何進步成為最好的跑者。」

27歲的菲臘也有參加東京奧運，但在初賽被淘汰。（Getty Images）

雖然成長於田徑家族，積及卻認為運動員在家族遺傳方面影響有限，成功主因是勤力，「我不是天才，當我5、6歲時，人們都說我比他人更有天賦，但我那時跑得可能比我的競爭對手多10倍。」

對英格布利臣來說，在擁有第一個世界紀錄後，他今年最重要的目標，是在7月的美國尤金世錦賽（室外）成為世界冠軍。