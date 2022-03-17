蘇炳添爆汗訓練睇見都攰　網民諷國足僅學校田徑級別｜體育熱話

中國百米飛人蘇炳添16日更新微博，上載了訓練相片，未料中國男足「躺着也中槍」。



中國短跑名將蘇炳添，在去年東京奧運跑出9.83秒刷新亞洲紀錄，成為首位晉身奧運100米決賽的中國人，不斷超越自己的蘇炳添，在今月更當選「感動中國年度人物」。

蘇炳添在東京奧運100米雖失落獎牌，刷新亞洲紀錄。（Getty Images）

日前「蘇神」上載了訓練照，俯伏在田徑場跑道上，身旁一灘汗水沾濕了跑道，發文寫道：「體育生懂的，我們吃得都是一種苦，堅持就是勝利，今天我贏了，你們加油！」

蘇炳添上載訓練照。（微博）

蘇炳添完成訓練課後不忘為運動員打氣，再一次感動網民。有人留言大讚他是「中國男兒的榜樣」，亦有人稱他肌肉線條很性感。

網民嘲諷近期成績低沉的國足。（微博截圖）

有趣的是，有網民看到「蘇神」拼命的樣子，不禁嘲諷近期成績低沉的國足，「給中國男足看看」，此留言獲得4700個「Like」，有人附和說：「男足的級別只適合看學校田徑隊」，也有人逕自把「蘇神」的發文理解為「我倒是覺得老蘇第一句話是支持男足的」。

中國男足在上月的世界盃外圍賽不敵越南，引來大量批評，日前國足前隊長馮瀟霆更以千字文回應網上罵戰，指中國足球不需要鍵盤戰士。