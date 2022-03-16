體壇熱話｜俄美少女冬奧奪銀曾言討厭溜冰　好跳得想轉玩田徑項目

俄羅斯隊在北京冬奧女子個人花式溜冰充滿戲劇性，托路索娃（Alexandra Trusova）奪銀後曾暴怒並痛哭「不再會溜冰」，加上俄國備受國際體壇杯葛，該「四周跳女王」日前接受訪問時表示，想嘗試田徑項目。



托路索娃被譽為「四周跳女王」，在今屆冬奧自由滑中完成5組四周跳，惟仍敗予隊友舒查巴高娃（Anna Shcherbakova），僅奪銀牌。據俄羅斯媒體《TASS》報道，年僅17歲的托路索娃想改練田徑，往跳高、跳遠、撐竿跳等項目發展。

染上一頭紅色的托路索娃在今屆短節目失手，但在自由滑編排極高難度動作，分數排第一。（Getty Images）

四周跳難度在於運動員要在極短的滯空時間內，於空中完成4次轉體，落地時會對腳踝、膝蓋和背部帶來強烈衝擊，多年來女選手僅得日本的安藤美姫，曾在2002年成功做到後內四周跳。

但對托路索娃而言，目前她已練成了4種不同的四周跳，現役女子選手中，只有她可在同一表演中完成這4種高難度跳躍，體力驚人。

托路索娃在失金後，調整心情再以「神奇女俠」造型表演，驚豔全場。（Getty Images）

俄國發動戰爭遭各界抨擊，托路索娃等溜冰名將被禁戰世錦賽，加上花式溜冰選手生涯普遍不長，日前托路索娃接受俄媒《TASS》訪問時，被問到可會想嘗試其他運動，她表示：「我也想嘗試不同的東西，像是跳高、跳遠、撐竿跳等，都需要跳躍能力的項目。我也喜歡韻律體操和韻律泳，但我並不想嘗試。」