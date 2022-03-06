田徑｜陳銘泰談法國訓練　忘掉往績一切重頭學起　緊抱信念前行

「田徑生涯第一章，完。」跳遠港將陳銘泰在去年11月末，在社交媒體留下了8字標題的長文，便隻身出發往法國巴黎訓練。

他想去的地方，叫作改變。



陳銘泰今年先後出戰法國兩個室內田徑賽，其中上月在里昂全國室內賽摘下銅牌；上周則在另一室內賽跳出7.59米僅列第4，無緣獎牌。

由2016年巔峰狀態跳出的8.12米香港紀錄，直到傷後練新技術反覆的7.85、7.11、7.27、7.51⋯⋯體育競技離不開結果論，我們總把他的努力數字化。其實我更好奇，這120多天的法國征途，阿泰你好嗎？

陳銘泰遠赴法國訓練，今季參加了3場室內賽。（Instagram）

陳銘泰田徑生涯第一章*



有香港「跳遠王子」的稱號，陳銘泰自2013年起多次刷新香港男子跳遠紀錄，亦為現時香港紀錄保持者（8.12米）。除了成為首位突破8米的港將外，他也是第二位參加奧運跳遠的香港代表。

陳銘泰在2016年以8.12米刷新港績後，為了達到更高層次技術及避免2017年所發生的傷患，決定破釜沉舟、砍掉重練。惟練習新技術同時讓他陷入僵局，未能突破跳出8米成績。隨着恩師陳慧賢（Animo）移民，陳銘泰也毅然遠赴法國訓練。



陳銘泰在傷後練新技術，數年未見 突破。（資料圖片／鄭子峰攝）

「剛剛做完一個靜觀練習就諗起，來到法國的我重新開始，像個初學者一樣。」香港時間早上8時多，阿泰在時差7小時的訊息空間留下了回覆。

阿泰得知Animo將會移民後，便在去年9月全運後開始考慮出國訓練，經中國隊教練、曾教出世界紀錄保持者Mike Powell的Randy Huntington介紹下，阿泰便詢問不同教練願意收留與否。「同一時間體院有機會請外國教練，留港跟外國教練，抑或去外國訓練，考慮了很久，最後都決定離開香港去法國，因為在外國的比賽機會多好多，賽季亦會有室內與室外。」他想去的地方，叫作改變。

陳銘泰在田總與體院支持下，暫別體院遠赴法國尋求突破。（Instagram）

說重新開始，非陳腔濫調。在法國的生活與訓練模式，阿泰形容為「走出Comfort Zone（舒適圈）」。

「這個階段一定是我人生和運動生涯的新一章。」阿泰說。他在這裏沒有什麼朋友，前陣子因為花劍隊到法國訓練，他才可以見見香港朋友，放鬆一下心情。在體院全職生活了9年，他也笑言早被體院縱慣，「自己一個住要煮嘢食，以前體院一日三餐有均衡營養，現在自己煮要有營養得來，又要看煮食能力。」

比起生活，訓練才是阿泰的真正挑戰；然而在法國的挑戰，與前幾年是截然不同的，也是快樂的。

隊友雖來自不同國家，「但一起嘗試一起努力，好開心。」陳銘泰說。（Instagram）

「同其他選手一齊練冇話有特別啟發，但明白練習的方式有好多種，成功的道路有好多條。」阿泰一直勇於嘗試新技術，他坦言現時一起訓練的這「一Group人」，雖然來自不同國家，但同一個團隊，一起嘗試一起努力，「好開心。」他說。

阿泰自11歲便跟隨Animo，十多年來一起經歷高山低谷，自言已踏入生涯後半程的他不諱言太依賴教練，新教練、新模式會令他更想挑戰自己。

因成績沉寂，陳銘泰曾反覆比較巔峰時期的自己，「冇用之餘仲衰。」（資料圖片／鄭子峰攝）

在法國訓練、比賽，接觸不同模式，環境、感覺也截然不同，因成績沉寂、在港糾結了好幾年的阿泰，感慨指在法國「好唔同」的意思是：「對上幾年Struggle（苦苦掙扎）時，好容易有固有的枷鎖，鎖住了自己。」

自里約奧運後，嘗試新技術久未能突破而質疑、焦急，「成日將以前好的自己，跟近幾年不好的自己去比較，但這樣是冇用之餘會仲衰。」這個明知故犯的狀況，他重複了5年。日漸流逝、時刻倒數的光陰，才是他的真正交戰；來到法國，開了竅。

陳銘泰不再只看別人期待的數字，他坦言在法國有比賽、明確目標、計劃，逐漸重拾信心。（資料圖片／鄭子峰攝）

「我剛剛所說的習慣、教練、環境都轉變，我就好像初學者，相對上不會對比以前點樣點樣去框住自己，心態上會好奇、興奮去學習新東西。」對他來說最重要一點，「令我更期待迎接挑戰同賽季。」

前幾年，阿泰總把新技術掛在嘴邊，一直都因為調整技術而未能重拾佳態。在法國，獲新教練幫助練新技術的他不再糾結、焦急，數字之外，他看到希望。

「剛剛比賽雖然跳到7.59米，但跳得麻麻哋，反而有一跳Foul了但跳得幾好，畀到信心我同教練，其實我有能力可跳得更好。」他坦言：「在法國有比賽、明確目標、計劃，逐漸重拾信心，對5、6月的室外賽季更有期盼。」

「新環境令我更期待迎接挑戰同賽季。」陳銘泰滿有信心說。（資料圖片／李澤彤攝）

阿泰在錄音中多番說「好期待」、「重新來過」，讓記者都期待埋一份，他說有信心未來幾年再突破自己。

那天他在前往巴黎時寫下：「生涯嘅第二章正式開始」，此後每個貼文都記錄着他是如何抱着信念，堅定前行。