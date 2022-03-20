田徑｜烏克蘭跳高女神躲地牢3周避戰火　世錦賽奪金為國爭光

俄烏戰爭至今未平，烏克蘭跳高女將馬胡奇克（Yaroslava Mahuchikh）為避開炸彈炮火，躲於地牢3星期。周六（19日) 她排除萬難參加塞爾維亞貝爾格萊德室內田徑世錦賽，跳出2.02米奪金為國爭光。
2020東京奧運奪銅的20歲跳高女將馬胡奇克，周六出戰室內田徑世錦賽，跳過2.02米取得金牌。
因為俄烏戰爭，她曾躲於地牢三星期，避開戰火，再經歷三天路程才能抵達塞爾維亞。
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重重阻礙也沒有打擊到她爭標的決心，「這對我，家人和國家都很重要。經歷發過火災、爆炸和空襲警報，打了數百個電話，也多次改變（出發）方向。」最後馬胡奇克平安到埗，並一舉拿下金牌。
賽後，她淚灑運動場，披着烏克蘭國旗繞場一周，「對我來說，能夠來到這裏真是很困難，需要三天的車程。」雖然過程艱辛，但她還是做到了：「我覺得我已經為國家做得很好，因為我在運動場上保護了我的國家。」
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