英超｜換人之爭高普記恨　再轟般尼主帥：能換幾多人都會在榜尾

利物浦主帥高普（Jurgen Klopp）一直主張英超應容許換5人，但在部份球隊投反對票下，一直未能成事，般尼主帥戴治（Sean Dyche）是其中一個反對者，他與高普常公開針鋒相對，高普近日也再出言狙擊對方。



利物浦今晚深夜（21日）將要在足總盃8強作客諾定咸森林，高普在賽前記招上，被問及有關阿歷山大阿諾特等球員的傷勢，他坦承阿諾特十分獨特，無法由另一球員直接取代，並再一次投訴賽程太頻密。

阿歷山大阿諾特受傷需休戰一段時間，令高普再一次不滿賽程太密集。（Getty Images）

「今個夏天難得沒有大賽，然後我們就會安排5、6場比賽，這就是現實……現在我們很容易接受頂級球員比其他球員傷得更多，但這根本不合理呀，比賽只有越來越多！」他指出，球壇應保障頂級球員可在避免大傷之下，保有15至17年的職業生涯，「在其他身體接觸很多的運動中，他們都有很長的休息時間。」

高普以早前與C朗拿度見面的NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）為例，「他可以放4個月假，所以他打到54歲還是什麼的，都不會有問題。」

高普對於般尼主帥戴治反對換5人的政策，深感不滿。（Getty Images）

般尼主帥戴治曾指出，基於板櫈深度，若准許換5人只會有利大球會，對於外界指換5人有利球員福祉，戴治只道：「我覺得我的球員福祉很好。」

對此高普也「直線抽擊」：「我不知道有幾多個般尼球員要踢國際賽，對於在榜尾的球隊，很抱歉，無論換3人或是5人，你們都會在榜尾，換幾人跟成績根本無關，卻能幫到所有球員，這（換5人）不是什麼利害關係，而是一種必須。」