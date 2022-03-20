英超︱前隊長泰利親自出手救車路士　組財團力保球會歷史延續輝煌

撰文：吳慕兒
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車路士幾乎是泰利（John Terry）球員生涯的全部，如今母會因班主艾巴莫域治受英國政府制裁被連累，他迅即化身「雷霆救兵」，組成財團拯救，並承諾會「保留球會歷史，邁向新世紀」，相信是車迷期待已久的好消息。

車路士前隊長泰利，組財團圖拯救母會。（Getty Images）

車路士賣盤招標死線剛過，據報吸引逾10個財團入標，包括美國的列吉斯家族（Ricketts family）、美國棒球隊道奇隊班主之一的Todd Boehly率領的財團、及獲韓國財團支持的英國地產商兼「車迷」Nick Candy等等。當中有一個名為「真正藍戰士」（The True Blues）的財團，牽頭人之一正是車路士前隊長泰利。

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泰利在Twitter親自解說組財團收購車路士因由。（Twitter）

泰利在Twitter發文並上載一張自己捧着英超冠軍獎盃，面向球迷、背向鏡頭的照片，彷彿是向車路士球迷訴說心聲：「車路士在我生命當中的22年，佔去極其重要的位置。我希望看到球會的歷史和傳統，能夠在一班擁有相同理念、了解到我們DNA如何重要的人手中得到保護，邁進新紀元，長遠達到成為全球最佳球會的目標。」

他說，跟「真正藍戰士」（The True Blues）成員會面後，了解到他們是真正的車路士球迷也是季票持有人，於是加入其中，並大讚對方加入球迷參與的做法極具創意。這個財團集資約2.5億英鎊，並計劃讓球迷買入部分股份，最低消費只需100英鎊，便可成為小股東，並得到投票權，在球會重大決策中發揮影響力。

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泰利深愛車路士，前隊長有機會成為下任老闆。（Getty Images）

不止泰利，曾效力車路士女子隊多年的Claire Rafferty也加入了「真正藍戰士」，他們更已得到持有史丹福橋球場的Chelsea Pitch Owners以及車路士球迷信託基金的支持。

泰利14歲那年由韋斯咸轉投車路士青年軍，在球隊青訓系統一路成長和進步，1998年首次為一隊上陣，2000/01球季開始站穩陣腳，迪西里退休後，獲時仕主帥摩連奴在2004/05球季委任為隊長，當時只得24歲，此後一路帶領球隊贏盡各大錦標。他在2017年離開車路士，加盟阿士東維拉一季後掛靴。退役後隨即成為維拉助教，至2021年7月離隊，同年12月他回到車路士，出任一個教練顧問職位。

如今車路士落難，泰利決定親自出手營救，可謂有情有義。如果成功的話，他由一代隊長晉身為班主之一，勢成一時佳話。

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