英超｜維拉負阿仙奴　謝拉特受不了一條問題　與記者互串｜有片

阿士東維拉今輪英超在主場0：1敗予阿仙奴，表現乏善可陳，主帥謝拉特（Steven Gerrard）賽後受訪時心情煩躁，面對記者一條問題他表現不悅，結果雙方「互串」，成為熱話。



謝拉特在維拉落敗後，接受英國電視台BT Sports首席記者達斯基利（Des Kelly）訪問，訪問一開始十分正常，謝拉特也有禮地回應。但當基利指出維拉要「去到比賽結束前，才成功錄得首個中目標射門」，謝拉特就表情一變。

這位昔日紅軍「神奇隊長」眉頭一皺，道：「是的，我剛才就是如此形容比賽的吧？是吧？上半場踢得不好，下半場我們改善了、一直努力到最後。做出了一些好的傳中、製造了一些機會，我覺得下半場正面許多。」

謝拉特在訪問中突然皺眉。（Twitter）

基利再指出，維拉一直敗予英超的強隊，「似乎跟曼城和利物浦等球隊還有一段距離」時，謝拉特不忘諷道：「你竟發現這件事，真的做得很好！聯賽榜不會說謊的，我會說曼城、利物浦、車路士、阿仙奴、曼聯、韋斯咸和狼隊——這一刻都排在我們前面，這是有原因的，我們之間有差距。」目前維拉排名第9，「如果要提升排名，那我們要努力、也要相信自己做到，但我挺喜歡你這麼快發現了這件事。」

面對謝拉特明顯「有骨」的答案，基利也不甘示弱，道：「你如此有攻擊性，應該叫球員在場上也如此表現吧！」

阿士東維拉敗予阿仙奴，錄得兩連敗。（Getty Images）

終於被「串」，謝拉特亦認真回應：「我在訪問一向都很激動的，因為我在乎（比賽），我不喜歡輸。其實我以為你會問一些好一點的問題的。」他續指：「達斯，我不是不尊重你，我是對事不對人，但你剛剛所說的，我們跟曼城有差距，什麼什麼的——我們很清楚，你也說我們在比賽中只得一次中目標射門，這正是我之前所說的。」

最後謝拉特與基利亦握手、擁抱才結束訪問，謝拉特亦向鏡頭「單眼」，似乎代表事件告一段落，不過訪問仍被各大傳媒，包括BT Sports本身報道。

謝拉特最後的表情，是否代表這小風波告一段落？（影片截圖）

謝拉特受訪全片：