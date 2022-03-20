英超｜車路士賣盤截標反應空前　艾巴莫域治仍擁一權力可摧毀球會

車路士賣盤招標死線剛過，據報吸引逾10個資金入標，包括美國的列吉斯家族（Ricketts family）、美國棒球隊道奇隊班主之一的Todd Boehly率領的財團、及獲韓國財團支持的英國地產商兼「車迷」Nick Candy等等。

不過英國《每日郵報》報道，車路士的俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）或不想賣予制裁他的國家資金。



儘管艾巴莫域治委派美國銀行The Raine Group負責車路士賣盤事宜，但《每日郵報》引述消息人士指，儘管艾巴在英國的資產已被政府凍結，但他仍有權否決投標，而且他「堅持不想將球會賣給有份制裁他的國家的資金」，即包括美國、英國及多個歐洲國家。

車路士因艾巴莫域治遭英國政府制裁，無法作任何交易，包括賣波飛及商品。（Getty Images）

而入標的資金中，在美國及歐洲以外最有力的投標者，是一個沙特阿拉伯財團，據報這財團的入標價是26.6億英鎊。但由於早前沙特財團收購紐卡素後，招來極大反彈，加上負責監管車路士賣盤的是英國財政大臣薩納克（Rishi Sunak），會賣給沙特資金的機會並不大。

沒人會懷疑艾巴莫域治對車路士的愛，最終賣盤能順利完成嗎？（Getty Images）

報道指，車路士能迅速賣盤的機會不大，而且若艾巴真的堅持不賣予來自制裁俄羅斯的國家資金，車路士或許會在無人接手之下遭行政接管，若然成真，或面臨扣分等處罰。不過目前只是剛剛截標，事態如何發展仍是未知之數。