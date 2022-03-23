足球轉會｜麥巴比返國家隊報到遇普巴　一句寒暄暗示離隊勢在必行

基利安麥巴比已經厭倦了在巴黎聖日耳門的生活？英國《每日鏡報》及西班牙《馬卡報》報道，在法國國家隊集訓中，麥巴比告訴法國隊友保羅普巴，他受夠了。
報道表示，網上有段法國國腳到訓練基地報道的片段，入面麥巴比與普巴相遇，握手相擁。期間，普巴首先問候麥巴比：「你在球會過得怎樣？」麥巴比回應：「我有點受夠了。」他們會代表法國出戰兩場友誼賽，分別對科特迪瓦及南非。
23歲的麥巴比與PSG今夏約滿，遲遲未有續約，盛傳他會以自由身轉投皇家馬德里。麥巴比厭倦PSG的生活也是合理的，他效力5個球季，也未能贏得到歐聯冠軍，今季儘管加入了美斯，但於歐聯16強出局。最近還有傳PSG更衣室已經分裂成西語幫及法語幫兩派，其中一派不滿對方被球會縱容，欠缺承擔及投入。
PSG體育總監李安納度在歐聯出局前表示，麥巴比仍有可能留隊，他說：「我不能百分百講得出麥巴比（留隊）的機會，但我們仍有可能的。」
另外，巧合的是，問候麥巴比的普巴同樣今夏約滿曼聯，也是未見續約的意思，估計他都很大機會以自由身轉會。
PSG大好形勢歐聯出局麥巴比非走不可 替代品竟是他︱足球轉會歐聯｜麥巴比大勇惜後防狂派膠 巴黎聖日耳門1：3不敵皇馬出局歐聯｜麥巴比操練遭踢傷慘叫倒地 為隊友發聲對抗網絡欺凌歐聯︱麥巴比領PSG勝皇馬賽後再有驚喜 完美西班牙文受訪有玄機麥巴比以一敵二絕殺「新東家」 皇馬安察洛堤：佢無人能阻｜歐聯歐聯｜美斯射失12碼 麥巴比助巴黎聖日耳門絕殺皇馬足球熱話︱PSG患病小球迷拍片求麥巴比留隊遭欺凌 本尊現身還擊PSG輕鬆大勝丁組仔 麥巴比帽子戲法達成一項里程碑｜法足盃傳麥巴比獲皇馬開C朗級待遇 關鍵人物成幕後推手｜足球轉會