足球轉會｜麥巴比返國家隊報到遇普巴　一句寒暄暗示離隊勢在必行

基利安麥巴比已經厭倦了在巴黎聖日耳門的生活？英國《每日鏡報》及西班牙《馬卡報》報道，在法國國家隊集訓中，麥巴比告訴法國隊友保羅普巴，他受夠了。



報道表示，網上有段法國國腳到訓練基地報道的片段，入面麥巴比與普巴相遇，握手相擁。期間，普巴首先問候麥巴比：「你在球會過得怎樣？」麥巴比回應：「我有點受夠了。」他們會代表法國出戰兩場友誼賽，分別對科特迪瓦及南非。

23歲的麥巴比與PSG今夏約滿，遲遲未有續約，盛傳他會以自由身轉投皇家馬德里。麥巴比厭倦PSG的生活也是合理的，他效力5個球季，也未能贏得到歐聯冠軍，今季儘管加入了美斯，但於歐聯16強出局。最近還有傳PSG更衣室已經分裂成西語幫及法語幫兩派，其中一派不滿對方被球會縱容，欠缺承擔及投入。

PSG體育總監李安納度在歐聯出局前表示，麥巴比仍有可能留隊，他說：「我不能百分百講得出麥巴比（留隊）的機會，但我們仍有可能的。」

另外，巧合的是，問候麥巴比的普巴同樣今夏約滿曼聯，也是未見續約的意思，估計他都很大機會以自由身轉會。