足球熱話︱PSG患病小球迷拍片求麥巴比留隊遭欺凌　本尊現身還擊

撰文：吳慕兒
出版：更新：

小球迷支持心愛的英雄球星留在愛隊，本是人之常情，法國一名8童女童Camille拍片請求麥巴比（Kylian Mbappe）留在她支持的巴黎聖日耳門（PSG），卻慘成網絡欺凌對象，受到瘋狂狙擊，就連身患頑疾也被加以詛咒。

法國8童女童Camille拍片請求麥巴比留在她巴黎聖日耳門，卻慘成網絡欺凌對象。（影片截圖）

Camille身患聯合畸形（VACTRL syndrome）疾病，她透過專門幫助患病兒童實現夢想的慈善組織Association Un Sourire Pour Camille拍下短片，向麥巴比表達心意：「請留在PSG，為我們在未來一段長時間一路夢想成真……我們愛你。」

這條1月9日刊登的帖文，最初未獲麥巴比回應，而小女孩的一番心意，竟遭一班網上敗類肆意踐踏，還借她的病加以人身攻擊，1日後，Association Un Sourire Pour Camille再發帖文稱，「Camille只是個希望向麥巴比表達愛意的小戰士，我們從未想像會帶來如此仇恨。Camille每天努力為傳送微笑奮鬥，今夜我們為這些暴力行為感到傷感。」

一班網上敗類向Camille作出仇恨言論。（Twitter）

這一次，麥巴比不再沉默，他在Twitter轉載這條帖文，先溫言多謝Camille，「我也祝你新年快樂，我的小Camille。請你繼續像現在那樣戰鬥，你教導我們所有人有關生命的一課。」

之後他強烈譴責攻擊Camille的一群網民，「向一個孩子作出充滿暴力的留言……我們真是低處未算低，作為一個人應該好好控制自己。」

麥巴比親自轉載帖文並還擊那些攻擊Camille的網民。（Twitter）

23歲的麥巴比，向來很喜歡跟孩子相處，他一向對細8年的弟弟Ethan疼愛有加，也常常與家人的年幼孩子遊玩，並不時探訪患病兒童，為他們送上祝福。他的Instagram帳戶中，間中便會出現他跟病童的黑白照，細訴孩子「已經變成星星」的不幸消息，今次Camille的好意被狙擊，他亦貫徹一直作風，站在孩子的一方。

【2022年夏天約滿球星（按圖放大）】

+25
傳麥巴比獲皇馬開C朗級待遇　關鍵人物成幕後推手｜足球轉會2022夏天約滿球星一覽　麥巴比普巴去向備受關注｜足球轉會麥巴比表明1月留隊　皇馬自信一個夏天招攬兩大球星｜足球轉會足球轉會︱皇馬6人清貨名單巴利居首　想買麥巴比還要車路士新星蜘蛛俠｜熱刺出動超級英雄游說麥巴比加盟　結果遭對方一句秒殺足球熱話｜伊巴謙莫域闖蕩多年的生存之道　一句說話玩死麥巴比足球轉會︱麥巴比金球獎頒獎禮後一句話　再惹離隊傳言足球熱話｜麥巴比訓練入金球　網民斥無意思：你係球員唔係海豹夏蘭特《FIFA22》能力值輸麥巴比　知道一刻極無奈：兩數據應更高美斯加盟PSG後首開腔：我無做錯　承認有點迷失爆麥巴比一秘密【法甲】麥巴比首開腔談轉會風波　直認有離心曾與PSG攤牌
基利安麥巴比
足球
足球熱話
巴黎聖日耳門（PSG）