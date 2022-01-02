傳麥巴比獲皇馬開C朗級待遇　關鍵人物成幕後推手｜足球轉會

法國球星基利安麥巴比（Kylian Mbappé）傳出轉投皇家馬德里多時，他在巴黎聖日耳門的合約今夏便屆滿，意味踏入2022年1月，他已可自由地與其他球會簽約。

雖然皇馬主帥安察洛堤指簽入麥巴比仍是「遙遠的事」，但西班牙《ABC報》指，皇馬已為麥巴比開出6年合約，待遇達到C朗拿度的級數。



《ABC報》報道指，皇馬向麥巴比開出的合約，是一份覆蓋6個球季、每季薪金2100萬歐元的合約，金額與C朗拿度效力皇馬時相約，但遠遠不及PSG的3600萬歐元年薪。

麥巴比在18歲時已贏過世界盃，現年23歲的他力求在球會層面尋求新挑戰。（Getty Images）

不過，報道續指，雖然麥巴比轉投皇馬或要大幅減薪，但由於皇馬會提供一份達4000萬歐元的額外獎金，予麥巴比與其父親韋費特（Wilfried Mbappé）及律師維希登（Delphine Verheyden）攤分，所以麥巴比會獲得的金額較帳面為高。

麥巴比的律師維希登一直公開鼓勵他轉投皇馬，認為此子加盟皇馬縱使要大幅減薪，但實質會獲得更大回報，《ABC報》引述她說：「PSG會提供3600萬歐元年薪，但你若在皇馬踢波，就可以透過廣告費和肖像權拿到那筆錢。」並指她一直引導麥巴比拒絕與PSG續約，成為他轉會皇馬的背後推手。

麥巴比效力巴黎聖日耳門已近4季，連同出道之初效力摩納哥，他已在法甲7季之多。（Getty Images）

《ABC報》的文章也大肆批評麥巴比的父母「只想搵快錢、常去取悅PSG的卡塔爾老闆」、並大讚律師維希登是「真心為麥巴比的將來著想、從未因客戶收入大增而加價」，又指麥巴比「傾向取信於維希登」。

報道指，皇馬不打算現在就與麥巴比簽約，以免驚動PSG而令消息登上傳媒頭條，影響麥巴比的形象，並相信「銀河艦隊」會在5月才落實簽入麥巴比。

英超21輪賽程（注意：李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已取消）