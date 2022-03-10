PSG大好形勢歐聯出局麥巴比非走不可　替代品竟是他︱足球轉會

PSG（巴黎聖日耳門）前鋒麥巴比即使在歐聯16強對皇家馬德里兩回合演出身價，球隊在領先兩球的大好形勢下，17分鐘內連失三球被踢出局。歐聯大耳獎盃再次無望，外界預期這會成為他今夏離隊的最後一枚棺材釘。

球隊一直不願面對麥巴比離隊的可能，然而亦不得不為此及早部署，近日傳出的替代人選，竟然是這位曼聯青訓產品。



麥巴比落力演出PSG仍出局，賽後神情沮喪。（美聯社）

麥巴比與PSG的合約今年6月便屆滿，他跟今仗對手皇家馬德里眉來眼去已久，落到球場他一樣毫無保留，首回合攻入全場唯一入球，助PSG 1：0領前，次回合他亦為球隊先開紀錄。可惜兩個入球仍不足以領軍過關，他的法國國家隊隊友賓施馬連中三元，率皇馬晉身八強。

這位23歲球星的前途至今懸而未決，皇馬是他心儀已久的球隊，同時他尚未排除留隊的可能。不過經歷今仗慘痛，歐聯冠軍又一次失落，相信他已非走不可。PSG開始為麥巴比離隊部署，被指看中近日盛傳考慮離隊的曼聯球星拉舒福特。

拉舒福特近日被指正考慮離開曼聯。（Getty Images）

拉舒福特身為曼聯自家青訓產品，當然不輕易被出售。可是他跟球會的合約2023年6月便到期，曼聯近11場英超聯賽，僅兩次正選上陣，曼徹斯特打吡1：4慘負曼城一戰，也僅獲後備上陣，他對上陣時間不足愈來愈不滿，近日傳出他正考慮前途問題。

消息指拉舒福特正專注重拾最佳狀態搶回正選，不過他與跟曼聯續新約仍有一大段距離。紅魔當然不想免費放走他，拉舒福特自2月12日對修咸頓後，英超未獲正選，看守領隊蘭歷克季尾便會離隊，很大機會由PSG主帥普捷天奴接任，後者對「福仔」十分欣賞，如由他當上紅魔主帥，應會盡力留住對方。

拉舒福特來季有機會跟美斯、尼馬做隊友？（Getty Images）

然而PSG方面，亦正研究以這位24歲曼聯球員取代麥巴比。事實上，大巴黎早在去年夏天，已嘗試簽入拉舒福特，當時曼聯無意讓他離隊。一旦麥巴比今夏真的在回復自由身後離開PSG，這支豪門球會很大機會再次找上拉舒福特。

目前曼聯陣中前鋒幾乎全部有離心，「老大哥」C朗拿度和卡雲尼，以至外借西維爾的馬迪爾，全有去意。