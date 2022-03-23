桌球｜傅家俊啟程往英國戰世錦賽　等待兩年重返賽場難掩興奮心情

香港桌球手傅家俊昨晚啟程往英國，備戰世錦賽外圍賽。他表示等待了兩年，終於可以重返賽場，既興奮又期待，但最近受疫情影響，體育處所關閉，他已經有兩個月沒有練波。



傅家俊昨晚在Instagram上載他到機場的照片，表示出發往英國，準備下月初在錫菲舉行的世錦賽外圍賽。他分享離港參賽的感受，「等待兩年終於可以重返賽場，依家嘅心情有啲似剛剛打職業賽嘅時候，既興奮又期待！」

傅家俊表示，香港的第5波新冠肺炎疫情影響了訓練，他續寫：「因為疫情關係，香港所有可以練波嘅地方都被迫關閉……我已經兩個月冇練過波，所以我會好好運用嚟緊呢十日嘅時間， 盡力找回最佳狀態！4月4日，世界錦標賽外圍賽正式開始！」

不少名人都有留言為傅家俊祝福及打氣，包括「四眼cue后」吳安儀，其中剛於歐洲確診新冠肺炎的羽毛球手伍家朗，跟他說「加油同小心身體丫」。另外，洪永城、方力申等藝人都有留言打氣。