桌球｜傅家俊宣布復出參戰4月世錦賽　獲逾百留言打氣

香港桌球手傅家俊因疫情影響，自2020年2月後已未曾出戰世界巡迴賽。不過，他昨日（7日）在社交媒體宣布回歸戰線。



傅家俊在Twitter和Instagram上發文表示：「我剛剛報了名參加今年的世界錦標賽！（I've just entered this year's World Championships!）」即獲大批球迷讚好及逾百個留言支持，「GOAT（史上最佳）回來了！」、「我很喜歡看Marco打球，他總是能控制大局，其實對他未能贏得更多比賽感到驚訝……能看到他重返世界賽實在太好了」

此外，球迷對Marco寄望甚殷：「若你在缺席比賽兩年後，立刻贏世界錦標賽，這個故事會比奧蘇利雲休戰一年後贏世界冠軍更厲害呢！」

傅家俊在Twitter宣布回歸：

I've just entered this year's World Championships! — Marco Fu (@Marcofu18) March 7, 2022

今屆世錦賽將於4月16日至5月2日在英國設菲爾德舉行，沙比（Mark Selby）將力爭衛冕。

傅家俊現年43歲，他在2017年曾登上世界排名第5位，曾3次奪得排名賽冠軍，獲得「神奇小子」的外號。不過傅家俊在2018年開始受視網膜退化困擾，曾接受手術及長時間休養，加上受疫情影響，他上一次參賽已是2020年2月的威爾斯公開賽，在首圈遭丁俊暉淘汰，賽事未幾亦因疫情而腰斬。

傅家俊將在世界錦標賽復出。（Getty Images）

因久未出戰世巡賽，傅家俊去年曾因排名大跌至72名，失去出戰新一季世界桌球巡迴賽的資格，幸好他與多名受疫情影響的球手，包括「白旋風」韋德（Jimmy White）、亨特利（Stephen Hendry）和杜靴迪（Ken Doherty）都獲賽會發出兩季外卡，保住參賽資格。今次出戰世錦賽，是他兩年來首戰世界賽事。