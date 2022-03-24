女排｜世錦賽9月開鑼　中國日本挑戰四項大賽　地獄賽程或成隱憂

踏入新一國際賽期，中國女排整裝待發準備挑戰今年的四項大賽。其中最注目的女排世錦賽日前完成抽籤，結果「女長城」與日本同組較量。



女排世錦賽今年9月23日至10月15日將在波蘭、荷蘭兩地舉行，24支球隊分到4個小組單循作賽，小組前4名球隊晉級第二階段，並再分兩組作戰決出8強隊伍。

抽籤過後，中國女排與巴西、日本、哥倫比亞、阿根廷及捷克同處D組。

女排世錦賽今年9月23日至10月15日舉行，24支球隊分到4個小組單循作賽。（FIVB官網）

同組對手中，實力最強勁無疑是東京奧運亞軍的巴西，同樣處於重整階段的日本也不容忽視。

事實中國女排2月起已開始了訓練營，冀為世界女排聯賽、亞洲盃、世錦賽及亞運選兵，熱門人選包括袁心玥、丁霞、龔翔宇及李盈瑩等名將，手腕受傷的主將朱婷剛完成手術，還要長期養傷。

中國女排2月起已開始了訓練營，冀為世界女排聯賽、亞洲盃、世錦賽及亞運選兵。（Getty Images）

不過中國隊與日本隊面對同一煩惱，就是頻密的賽程。5月尾，世界女排聯賽開打，一直持續至7月中旬。

自東京奧運的失敗，「火之鳥」也踏入重整階段。（Getty Images）

接着8月下旬起兩支亞洲球隊先要爭奪亞洲盃殊榮，然而9月還要參加杭州亞運。在世錦賽前大賽浪接浪，對於重新出發的中國和日本女排，本賽季將面臨巨大挑戰。