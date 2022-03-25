世界盃外圍賽｜一球淘汰意大利　北馬其頓入球英雄是什麼來頭？

世界盃歐洲外圍賽的附加賽圈4強，北馬其頓爆冷作客以1：0絕殺意大利。賽後球迷紛紛疑惑，北馬的入球英雄查高夫斯基（Aleksandar Trajkovski）到底是誰？原來這位29歲前鋒，與意大利足球甚有淵源。



補時2分鐘，查高夫斯基持球推進，冷不防起腳，皮球彎入意大利的大門，藍衣的歐洲冠軍史上第一次連續兩屆無緣世界盃決賽周，狂喜的北馬其頓球員衝向查高夫斯基慶祝。

查高夫斯基（中）對意大利射入絕殺球。（Getty Images）

其實一切對他來說熟悉不過——查高夫斯基曾效力意大利球會巴勒莫多年，對意大利一戰正是在巴勒莫的前主場倫素巴比拉球場（Stadio Renzo Barbera）舉行，他在2015至2019年間多次在這場地作賽。不過巴勒莫當時陷入財困並降班，由2017/18球季開始出戰意乙，到2019年7月時，更無法為新球季交出保險證明，最終被罰禁止參加職業聯賽，查高夫斯基亦離隊轉戰西甲的馬略卡。

查高夫斯基曾效力巴勒莫多年。（Instagram）

查高夫斯基在巴勒莫4個球季間，上陣113場射入20個入球，當中包括巴勒莫離開倫素巴比拉球場前最後的一個主場入球，可說是見證球會歷史的一個重要入球。他賽後在社交媒體道：「相信你的夢想，它終會實現！」

查高夫斯基現時在沙特阿拉伯球會艾爾費夏（Al-Fayha）落班，他本身已是北馬頂級球星之一，在絕殺意大利後，他的國家隊入球數已達20球（75次上陣），名列史上第二大射手，僅排在名宿、上陣122場入38球的彭迪夫（Goran Pandev）之後。