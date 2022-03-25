世界盃外圍賽｜文仙尼8個月經歷天堂與地獄　傳另一名宿接帥印

意大利爆冷遭北馬其頓絕殺，緣盡卡塔爾世界盃，連續兩屆失落世界盃資格。主帥文仙尼上年領軍稱霸歐洲國家盃，如今由天堂跌落地獄，他坦言非常失望。意大利《天空體育》已傳出文仙尼即將辭職的消息，熱門接任人選亦是大家熟悉的名字。



意大利全場狂轟猛炸，惟未能攻破北馬其頓的大門，反被對手的查高夫斯基（Aleksandar Trajkovski）一記遠射絕殺，連續兩屆緣盡世界盃，眾將一片愁雲慘霧。

意大利狂攻不果爆冷出局 佐真奴揮之不去的陰影

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挾歐洲冠軍之名出戰，意大利如今竟然爆冷出局，主帥文仙尼8個月內經歷天堂與地獄，「歐國盃封王是我人生中最高興的一刻，如今卻迎來最大的失望，我只能說，這就是足球。」

文仙尼認為，出局是一連串不幸事情發生，「我們在小組有出色表現，但在上年9月起，我們的幸運彷彿用盡了，接連遇上不幸的事情，只要佐真奴兩個12碼射入其中一個，我們的命運早已不同，今仗又在92分鐘被絕殺，這是十分遺憾。」

文仙尼未能領意大利出線，連續兩屆失落世界盃資格。（美聯社）

高峰過總會有下坡，怎想到不足一年便得到這結局，而文仙尼的帥印隨即成為另一焦點，這名名帥被問及會否繼續執教，他坦言現時不是談此事的最佳時機。

意大利《天空體育》已傳出消息，文仙尼將於下周辭職，盛傳意大利名宿﹑曾執教中國隊的簡拿華路，是熱門繼任人之一，更指意大利足總已邀請「大簡」執教，雙方將商討合約的細節。

曾執教中國隊的簡拿華路是接任意大利帥印的大熱。（資料圖片）

回顧簡拿華路在中國球圈的足跡：（按圖放大）

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