三笘薰「球王」上身助日本出線　亞洲4席塵埃落定｜世界盃外圍賽

日本及沙特阿拉伯，提早一輪奪得卡塔爾世界盃入場券。「藍武士」藉三笘薰扮演「超級後備」，在出線關鍵戰作客2：0挫澳洲。亞洲區出線球隊已定。



日本缺少新、舊前鋒大迫勇也及前田大然，由淺野拓磨擔正箭頭，南野拓實、伊東純也等旅歐球員組成中場線。澳洲雖擁主場之利，但陣前有數名球員確診新冠肺炎而退隊，實力受打擊。

日本龍門被妨礙，令烏龍球作廢，日本逃過一劫。（Getty Images）

兩軍在大雨中爭奪出線，互有攻勢，以日本攻勢較「入肉」，澳洲卻幾乎領先。25分鐘，日本後衛山根視來在曉魯斯迪力壓下頂入龍門「擺烏龍」，但球證吹罰澳洲球員衝撞日本門將權田修一，判入球無效。

南野拓實（右）勤力有餘但欠運到極，上半場兩度中楣。（Getty Images）

大難不死，效力利物浦的南野拓實兩度與被門框阻擋。32分鐘，他在12碼點附近接應，頭槌攻門，但中楣再擦柱彈出，未能開記錄。

5分鐘後，長友佑都左路殺入禁區，傳入中路，南野拓實趕到撞射，再次中楣。澳洲亦非捱打，米歇爾杜基在40分鐘禁區內迎頂，被權田修一沒收。雙方半場互無記錄。

落場5分鐘，三笘薰建功。（Getty Images）

兩軍易邊後攻勢未見進展，直至最後階段決出高下。日本於84分鐘換入效力比甲聖基萊斯聯的三笘薰，迅速見效。他入替僅5分鐘，在法定時間完結前一刻接應山根視來傳中撞入。

三笘薰完場前梅開二度「了結」澳洲。（Getty Images）

澳洲失球後反撲無力，剛入場的三笘則「好氣好力」，靠個人能力在左路突破，從邊線起壓入中路連過3名澳洲球員後起腳。澳洲門將馬菲賴恩未能完全擋住，再失一球。

日本連續7屆躋身決賽周。（Getty Images）

日本作客奏凱，以21分升上榜首，餘下一輪比賽已提早奪得入場券，連續第7屆躋身世界盃決賽周。由於沙特阿拉伯在今夜對中國前，已領先澳洲4分，故此亦已出線。

除了主辦國卡塔爾，A組的伊朗及韓國早已出線。澳洲將與A組第三名球隊對戰，出線後與南美區第5名球隊爭奪出線權。

澳洲門將馬菲賴恩（右）極度失望，因為出線路途艱巨。（Getty Images）

世界盃亞洲區12強賽消息：