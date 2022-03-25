世界盃外圍賽｜中國全華班正選逼和沙特　主帥：有幸運成份

篤定無緣晉級卡塔爾世界盃的中國隊，尾二輪世盃外面對沙特阿拉伯，主帥李霄鵬沒有派出任何一名入籍兵，結果以1：1逼和沙特，這名中國教頭表示取分有幸運成份。



國足提早出局，世盃外亞洲區12強賽最後兩輪變成例行公事，周四（24日）先鬥沙特阿拉伯。

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中國隊主力箭頭武磊﹑入籍兵艾克森、阿蘭、費南多及洛國富等紛紛落選，主帥李霄鵬今仗放手一博，正選陣容零入籍兵，而戴偉浚則先列後備，結果憑朱辰傑末段操刀12碼建功，助球隊以1：1逼和沙特阿位伯。

朱辰傑末段操刀12碼建功，為球隊追成平手。（Getty Images）

李霄鵬賽後坦言兩軍實力有差距，今仗成功取分是幸運之神眷顧，這名中國主帥寄語球隊，在場上要踢得更放，「對於現在的球隊，包括未來，我認為大家只要放開懷抱就可以，這是最重要的，在場上充分表現自己。」

中國下周三（30日）將作客鬥阿曼，出戰世盃外最後一輪賽事。

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