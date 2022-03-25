世界盃外圍賽｜巴利梅開二度領威爾斯晉級　以入球反擊西媒指控

加里夫巴利今季回歸皇家馬德里，同時重返後備席，因傷坐多過踢，但這名威爾斯球星回歸國家隊即有建樹，個人梅開二度，領軍力克奧地利晉級。大戰前夕，加里夫巴利再度被西班牙傳媒狙擊，他今仗以入球說話，賽後直言根本不需要回應。



威爾斯與奧地利在世盃外歐洲區附加賽對壘，加里夫巴利領軍出戰，這名威爾斯球星回歸國家隊特別醒神，上半場轟出妙絕罰球，直飛死角入網，25分鐘先開紀錄。巴利換邊初段再建一功，禁區內「拗腰」一射破網，51分鐘梅開二度，縱然奧地利其後由沙比薩（Marcel Sabitzer）追成較接近紀錄，威爾斯仍然力保勝局，以2：1力克對手晉級，將與蘇格蘭及烏克蘭的勝方爭入世界盃，有望自1958年後，再度打入世界盃決賽周。

回歸國家隊，巴利表現活躍，梅開二度領軍晉級。（Getty Images）

加里夫巴利與西班牙傳媒關係一般，經常被媒體攻擊，就在今仗前，西班牙《馬卡報》刊登一張他訓練的圖片，圖中的巴利十分高興，並配上標題「已經不再受傷」（it doesn't hurt anymore），更以「寄生蟲」（Parasite）形容他，直斥巴利特意在皇馬「揸流灘」，留力出戰國家隊賽事，以及只懂賺錢。

《馬卡報》以「威爾斯寄生蟲」形容加里夫巴利。（Twitter截圖）

當巴利轟入罰球時，表現相當激動，賽後被問及是否與報道有關，他直言根本沒放在眼內，「坦白說，我不需要回應什麼，根本就是浪費我時間，我認為他們（西媒）應該為自己感到羞愧。」

巴利轟入罰球後表現激動，像是以入球反擊西媒。（Getty Images）

加里夫巴利與皇馬的合約今夏屆滿，《馬卡報》早前曾經指他在皇馬的態度有問題，早已換成「離隊模式」，在球會訓練只是為了國際賽一樣，早前連「國家打吡」亦未有現身，難怪受盡西媒千夫所指。

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巴利季初曾經連續3場正選，其後卻因各種傷患及感染新冠肺炎而缺陣，今季僅在聯賽上陣4次及攻入1球。

加里夫巴利回歸皇馬後，今季僅在聯賽上陣4場。（資料圖片／Getty Images）

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