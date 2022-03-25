世界盃外圍賽｜C朗失良機炒飛機又中楣　葡萄牙照挫土耳其晉級

以為意大利與葡萄牙大戰可期，豈料意大利竟爆冷不敵北馬其頓，另一邊廂的葡萄牙或成為最大贏家。

縱然C朗錯失良機，葡萄牙憑奧達維奧﹑祖達及紐尼斯各建一功，以3：1淘汰土耳其晉級。



葡萄牙在世盃外歐洲區附加賽鬥土耳其，C朗拿度如常正選領軍，配合迪亞高祖達及般奴費南迪斯攻堅。主場出擊的葡萄牙，般奴勁射被土耳其門將撲出不遠，奧達維奧衝前補射得手，15分鐘取得領先，其後由祖達頭槌建功，42分鐘擴大領先優勢。

祖達頭槌建功，為葡萄牙擴大領先優勢。（美聯社）

家有一老，如有一寶，土耳其36歲老將布拉卡爾馬斯（Burak Yilmaz）65分鐘建功，為土耳其燃起希望，其後他更獲得一次12碼機會，這名老將操刀卻射中門楣宴客，錯過追平的黃金機會。葡萄牙補時階段由紐尼斯奠勝，結果以3：1有驚無險擊敗土耳其晉級。

土耳其老將卡爾馬斯射失12碼，無緣追平。（美聯社）

葡萄牙隊長C朗拿度今仗踢足90分鐘，顆粒無收，卻並非完全沒有入球機會。同樣效力曼聯的師弟達洛治右路地波傳中，無人看管的C朗第一時間撞射，皮球卻直飛看台，C朗略有不好意思地高舉姆指，認同隊友的努力。C朗在完場前補時階段再有黃金機會，禁區內扣過對手起腳，皮球偏偏射中門楣彈出，他只好無奈苦笑。

C朗拿度錯失良機無進賬，甚為無癮。（Getty Images）

幸好C朗隊友生性，葡萄牙順利晉級，將面對爆冷淘汰意大利的北馬其頓。C朗賽後透過社交網站發文，直言向卡塔爾世界盃邁出重要一步，並提醒球隊不要輕敵，「我們向世界盃邁出第一步，但我們至今未取得入場券，我們必須要繼續專心備戰，尊重對手，我相信球隊的能力，卡塔爾見！」

C朗錯失良機後，只好苦笑，幸好仍有一眾隊友。（美聯社）

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