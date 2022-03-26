西甲｜巴利長文反擊暗諷西媒「寄生蟲」　運動員犯錯即受千刀萬剮

威爾斯在世界盃外圍賽附加賽淘汰奧地利，隊長加里夫巴利獨領風騷，梅開二度。對於西班牙傳媒《馬卡報》的「寄生蟲」批評時直言「唔使回應，根本嘥我時間」。

不過，他還是「爆了」。巴利在社交媒體發長文，點名反擊該傳媒不實，強調自己百毒不侵之餘，直斥媒體煽動球迷仇恨，把運動員推到崖邊。



《馬卡報》指他在皇家馬德里無受傷仍「揸流灘」，只在國家隊賽事用心，形容他是「寄生蟲」。巴利今季西甲僅上陣4場，入1球。

巴利在上月西甲對維拉利爾上陣，原來已經半年未亮相聯賽。（Getty Images）

巴利昨晚社交媒體指該報道「虛構、詆譭、揣測」，質問是誰容許及負責刊登這些報道。他稱自己身經百戰，「幸好我面對公眾多年，相當『厚面皮』」，但不代表這類報道沒有殺傷力，「不少人在精神與肉體上，被傳媒傷害」。他續指傳媒眼中，運動員有如超人，「有好表現，傳媒搶先報道慶祝，但犯個小錯誤，傳媒不會同情，反而千刀萬剮，煽動擁躉的憤恨」。

來到威爾斯，巴利龍精虎猛，射術精湛。（Getty Images）

巴利直斥傳媒的惡意報道，足以把任何備受壓力的運動員，推到絕境。他希望傳媒可以嚴守標準與道德底線，下一代可以讀到好新聞，「所以希望藉自己的地方，鼓勵大家改變討論及批評的方式，尤其受議論對象，往往承受不符現實的期望」。

巴利狠狠回應《馬卡報》。（Getty Images）

巴利以兩記精彩入球，其中先開記錄的罰球貼近柱角，惹人讚賞。賽後被問及該篇「寄生蟲」報道，他直言不用回應。在回應文章的結末，他補上一句：「我們都知道，真正寄生蟲是誰！」威爾斯2：1淘汰奧地利，6月將與蘇格蘭或烏克蘭爭取決賽周資格。