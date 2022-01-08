轉會動態｜加里夫巴利將完結9年皇馬歲月　退役與否還看世界盃

皇家馬德里翼鋒加里夫巴利，今季回到皇馬，「路人甲」狀態預料保持到今季約滿。

曾經是打破世界轉會費紀錄的巨星，球會榮譽已經「爆機」，餘下生涯近乎無欲無求。消息指巴利會否繼續足球員生涯，視乎3月底能否幫助威爾斯打入本年底卡塔爾世界盃決賽周。



32歲的巴利，合約將於今季末完結，意味他現時已可洽談新東家。據體育傳媒《The Athletic》記者David Ornstein報道，巴利與皇馬沒有商討續約，但不會在今回轉會窗離隊。

巴利今季回到皇馬，因傷坐多過踢。（Getty Images）

本季完結之後，巴利有可能掛靴。David Ornstein指，巴利心繫威爾斯代表隊，希望把握最後機會，一嘗世界盃決賽周滋味。故此，3月底舉行的歐洲區附加賽，相當關鍵。若然巴利助威爾斯64年來首次打入決賽周，他將尋找新東家，藉着比賽保持狀態，準備決賽周。否則，便有機會掛靴。David Ornstein估計，新東家最重要能讓他上陣，保持狀態，爭標與否屬次要。

威爾斯將於3月24日在主場對奧地利，獲勝則與蘇格蘭或烏克蘭爭取出線。

「大聖爺」在球會贏盡榮譽，又不愁衣食，只心繫家國。（Getty Images）

巴利在13年以當時破世界紀錄的1億歐元，從熱刺轉會皇馬，助皇馬4奪歐聯及兩奪西甲。惟他近季在皇馬卻不受重用，經常被發現處於「路人甲」狀態，去季外借回成名地熱刺。今季返回皇馬首3仗聯賽上陣後，一直由膝傷及病患而缺陣。