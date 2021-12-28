足球轉會︱皇馬6人清貨名單巴利居首　想買麥巴比還要車路士新星

冬季轉會窗即將開啟，除了急於護級的紐卡素以及事先張揚會出手的阿仙奴，各大豪門暫時抱觀望態度居多。

對於西甲班霸皇家馬德里，比起買人，今個轉會窗他們更加希望「清瘀血」，當中首推「高爾夫球王」加里夫巴利（Gareth Bale）。



加里夫巴利。（Getty Images）

你知，我知，單眼佬都知，皇馬想要麥巴比。從過去幾個轉會窗，銀河艦隊均未作重磅收購，明顯刻意「儲彈藥」，為購入這位未來球王作好準備。

新天王來臨之前，球隊是時候騰出薪酬空間，西班牙《馬卡報》指出，皇馬1月最希望加里夫巴利和艾斯高（Isco）二人離隊。

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加里夫巴利和艾斯高的合約均在明年6月屆滿，球會不願跟他們續約，有指皇馬將會在1月再次將巴利掛牌出售。29歲的艾斯高或許尚有一定吸引力，巴利身為「看台閒人」已久，加上傷患紀錄和天價人工，負擔得起的球會不多，有能力的也不見得想要這位已屆32歲的威爾斯球星。

巴利上季下半季外借重返熱刺，今季重返班拿貝，主帥安察洛堤在西甲首3仗均派他任正選，滿以為皇馬生涯有起色之際，接下來不幸遇上傷病潮——先是膝傷由9月休息至11月，繼而是小腿受傷。12月中一度康復，對馬體會一仗被列後備，之後隨即又染上新冠肺炎，8月尾至今時隔近4個月尚未能再度出場，可謂多災多難。

列斯占士今季在車路士表現突出，成為皇馬目標新一員。（Getty Images）

除了巴利和艾斯高之外，今季鮮有上陣機會的隊長馬些路，獲皇馬放行。他的合約同樣在季尾屆滿，《馬卡報》指「皇馬會尊重他的任何決定」。此外，夏薩特、盧卡祖域和馬利安奴戴亞斯雖在安察洛堤未來計劃之中，但該報指，「皇馬願意跟任何有興趣球會洽談1月出售他們，情況一如近年奧迪奧蘇拿和奧迪加特的情況那樣。」

皇馬會長佩雷斯任內，很少會在1月冬季轉會窗入貨，他們看中的兩大目標麥巴比和魯迪格，與巴黎聖日耳門和車路士的合約同在明年6月到期，惟兩會均無意在1月傾談他們的轉會事宜。另有消息指，皇馬同時看中車路士表現突出的22歲右翼衛列斯占士（Reece James）。

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