西甲人工榜｜皇馬兩高薪冗員各有因由　揭夏薩特與巴利態度大不同

西甲人工榜頭3位之中，有兩位是皇家馬德里所養的冗員，分別是加里夫巴利及夏薩特。儘管同樣甚少上陣機會，但巴利及夏薩特各有因由。

西班牙《馬卡報》披露，巴利季初一度回復鬥心，但受傷後失去熱情，彷彿在皇馬只是跟操，全力備戰威爾斯的國際賽；至於夏薩特則是有心無力，雖然他深受球會上下歡迎，也不會搞風搞雨，但他踢不回車路士時的水準，所以欠缺機會。



【《隊報》西甲人工榜前5名（按圖放大）】

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法國《隊報》最近披露西甲球員人工榜，巴塞隆拿老將碧基以月薪233萬歐元居首，皇馬的巴利及夏薩特同以月薪227萬歐元排次席。至於第4位的是巴塞的布斯基斯，月薪191萬歐元。皇馬守將阿拉巴與馬德里體育會的基沙文就並列第5位，兩人月薪同樣是188萬歐元。

巴利及夏薩特可說是「高薪低能」的代表，人工數一數二，但上陣甚少，表現低迷。西班牙《馬卡報》近日跟進了幾位皇馬冗員的近況，包括巴利、夏薩特及盧卡祖域，他們的處境及態度都不同。

夏薩特及巴利收天價人工，但表現明顯配不上他們的薪金。（Getty Images）

巴利今夏與皇馬約滿，相信他會以自由身離隊，他近來表現出來的態度是放棄了皇馬。其實，皇馬今季改由安察洛堤執教，在季初時，一度有轉機，巴利突然變得積極，樂於跟人溝通，更罕見地用西班牙語講笑，令人憧憬巴利會「好頭好尾」，踢好最後一季。巴利亦連續3場正選，看似向好，但當他受傷後，這股熱情就熄滅了。

他常常在皇馬健身室出現，好像是為了備戰國際賽。威爾斯的比賽，他不會錯過，但皇馬的比賽，他就缺陣一場接一場。自從去年8月後，他只踢過兩場皇馬的比賽。在最近的國家打吡，當巴利知道自己不入大軍名單後，甚至不入球場支持隊友。報道指，巴利有次從英國回來後，想向皇馬報銷一筆3萬歐元的醫療開支，但被拒絕。現時安察洛堤不再對巴利抱希望，只是等他離隊。

在巴利心目中，威爾斯肯定比皇馬重要。（Getty Images）

巴利在皇馬的結局令人惋惜，始終他加盟初期是「BBC」三叉戟的核心成員，為球隊贏得歐聯，可惜他與前主帥施丹不和後，便沉淪至今。雖然他上季曾外借到前球會熱刺，但表現也不算搶鏡。

比起巴利，夏薩特的態度好得多。《馬卡報》指，夏薩特是隊中的好好先生，深得球員及職員喜愛，他表現友善又喜歡笑。安察洛堤很滿意他場外的表現，從不會為球隊添煩添亂、搞風搞雨。故此，夏薩特上陣機會甚少，真的是因為他狀態差，基於足球原因。

報道指安察洛堤冷落夏薩特，完全是基於足球原因。（Getty Images）

安察洛堤認為夏薩特已經失去了向前突破的能力，在皇馬的比賽中難有貢獻。在安帥心目中，夏薩特的地位不如雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯及馬高阿辛斯奧。眼看自己的重要性不如後輩，夏薩特感到挫敗，亦對安察洛堤感到不滿。他漸漸覺得自己受到不公平對待，以致缺少上陣機會。

皇馬前線還有一位冗員盧卡祖域，皇馬上下認為他的態度出問題。前主帥施丹厭倦起用他，安察洛堤亦對他的態度感到失望，隊友也認為他的日常表現遠遠未到理想的水平。《馬卡報》形容祖域是「更衣室中的鬼魂」，沒有人留意到他進來，也沒有人為意他何時離開，人人當他透明。

皇馬冗員多，還有前鋒盧卡祖域。（Getty Images）

他在2021年曾被外借回法蘭克福，但18場只入4球，可笑地，那半季的入球已經比他近幾年在皇馬的入球總數還要多。回皇馬後，沒有其他球隊報價，他今季只能繼續留隊。

祖域態度冷漠，投入及參與有限，與安察洛堤的關係如路人。就算賓施馬受傷，安帥寧願起用莫迪歷打偽9號，也拒用祖域，甚至馬里安奴戴亞斯的地位也比他優先。